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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi metrelerce sürüklendi

Bursa Osmangazi'de İnönü Caddesi'nde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü metrelerce sürüklendi; her iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi metrelerce sürüklendi

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi metrelerce sürüklendi

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre kazaya, Ayan I. idaresindeki, plakası 16 BMU olan motosiklet ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A. arasındaki çarpışma neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle her iki kişi yol üzerinde sürüklenirken olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından hem Yiğit A. hem de Ayan I. ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğünü ve görüntülerin incelendiğini bildirdi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA MOTOSİKLET ÇARPTI. ÇARPMANIN...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA MOTOSİKLET ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SÜRÜKLENEN YAYA VE SÜRÜCÜ, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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