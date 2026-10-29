yüksekova’da iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Yüksekova'da iki noktada ulaşım kazası: acil müdahale yapıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Kazalardan ikisinde de yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerlerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye naklettiler.

dilimli barajı yakınlarındaki kaza:

Yüksekova-Esendere kara yolu Dilimli Barajı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar ve gelen ekipler çalışarak araçta sıkışan bir yaralıyı vatandaşların yardımıyla, diğerini ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin ön camı kırması sonucu kurtardı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yeni köprü mevkisinde kafa kafaya çarpışma:

İkinci kaza Yeni Köprü mevkisinde yaşandı. 34 HDG 051 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Bu kazada ise toplam yedi kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğundan acil müdahale uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla yine Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri, bölgede yeni kazaların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri aldı. Her iki olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı; ekipler kazaların oluş nedenlerini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ VE İLÇELERİNDE SON DÖNEMDE ETKİLİ OLAN TRAFİK KAZALARINDA, ARALARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BİR MİNİBÜSÜN DE BULUNDUĞU 4 AYRI OLAYDA 1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 39 KİŞİ YARALANDI.