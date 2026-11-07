Adana'nın renkleri sokaklara taşınıyor: kültür yolu festivalinin üçüncü yılı başladı

Adana'da kültür yolu festivali başladı:

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sonuncusu Adana'da açıldı. Festival kapsamında 23 noktada düzenlenecek 252 etkinlik ile kent, çok yönlü bir kültür ve sanat programına ev sahipliği yapacak. Bu yıl Adana'da üçüncü kez gerçekleştirilen organizasyon, şehir yaşamını hareketlendirmeyi ve yerel değerleri görünür kılmayı amaçlıyor.

Açılış konuşmaları:

Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin gastronomi ayağına ve yerel ekonomiye katkısına dikkat çekti. Yazgı, "Programımızda Adana’nın yöresel lezzetlerini ve köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının farklı alanlarından değerli isimlerin katkılarıyla daha da geniş kitlelere tanıtacağız. Festivalimizin şehirde oluşturduğu hareketliliğin yerel ekonomiye ve turizme de katkı sağlamasını çok önemsiyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin otellerimizde konaklaması, restoranlarımızı ve yerel işletmelerimizi keşfetmesi festivalin şehir hayatıyla kurduğu etkileşimin de önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise kentin yıl boyunca süren festival geleneğine vurgu yaparak, "Mart ayında biz tiyatro festivali ile perdelerimizi açtık. Devamında az önce bakan yardımcımız da bahsetti, Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı ile hep birlikte sokaklarda o coşkuyu yaşadık. Arkasından Altın Koza Film Festivali’nin 33’üncüsü bu topraklarda düzenlendi. Arkasından aramızda bulunan şeflerle birlikte 9-11 Ekim’de Adana Lezzet Festivali’ni yaşadık. Aralarda irili ufaklı kahve festivali, çikolata festivali, tatlı festivali, artık onları saymıyorum. Evet, bu şehir gerçekten 12 ay festivaller şehri ve festivallerin bu şehirde vücut bulduğu bir haldeyiz. Zaten şu iklim ve bu havayı gördüğümüz zaman festivaller de bu şehre çok yakışıyor. Çünkü Adanalılar hayatı seviyor, heyecanı seviyor, bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor" ifadelerini kullandı.

Program öne çıkanları:

Konuşmaların ardından festival kapsamında açılan sergi ziyaret edildi. Program boyunca Merkez Park, Adana Müze Kompleksi ve diğer merkezi mekânlarda konser, sergi, tiyatro ve çocuk oyunları yer alacak. Merkez Park’ta sahne alacak isimler arasında Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz bulunuyor.

Ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Merkez Park’ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri müzikseverlerle buluşacak. Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nin fuaye alanında "Sunar Kartpostal Koleksiyonu: Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi düzenlenecek. Ramazanoğlu Kültür Merkezi "Ocak’ta Bahar" tiyatro oyununa, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi ise "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu’da" konserine ev sahipliği yapacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler de programda geniş yer tutuyor; Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Elsa Çocuk Müzikali", "Arı Maya", "Bremen Mızıkacıları" ve "Küçük Ejderha Lili" adlı oyunlar sahnelenecek. Festivalde ayrıca, aralarında tescilli lezzetlerin de yer aldığı kente özgü tatlar tanıtılarak Adana mutfağı ön plana çıkarılacak.

Festival, şehirdeki kültür-sanat dinamiklerini güçlendirmeyi ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyerek 15 Kasıma kadar sürecek.

Adana’da Kültür Yolu heyecanı başladı