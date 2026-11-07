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Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi

5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen kurmaca, belgesel ve öğrenci filmleri ödüllendirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi

ödüller:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali, beş günlük programın ardından ödül töreniyle sona erdi. Yaklaşık 200 filmin başvurduğu yarışmada kurmaca, belgesel ve öğrenci filmleri kategorilerinde en iyi film ve mansiyon ödülleri verildi.

kazanan yapımlar:

Kurmaca kategorisinde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Deniz Koloşun üstlendiği Ölüm Bizi Ayırana Dek filmine verildi. Aynı kategoride mansiyon ödülünü Nur Sultan Bulutun yönettiği Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu aldı.

Belgesel kategorisinde En İyi Film ödülünün sahibi Buğra Mert Alkayalar imzalı Bocuk: Kadim Bir Ritüel olurken, mansiyon ödülünü Zeliha Karakocanın Venüs’e Açılan Pencere adlı çalışması kazandı.

Öğrenci filmleri dalında En İyi Film ödülünü Zeynep Sude Yavuzun yönettiği Drip alırken, mansiyon ödülü Senad Kutay Sipahioğlunun Turgut Şanver’in Tuhaf Kariyer Sonu adlı filmine verildi.

etkinlik ve eğitim boyutu:

Festival boyunca gerçekleştirilen film gösterimleri ve söyleşiler, öğrencilere sektör profesyonelleriyle doğrudan temas etme olanağı sağladı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. V. Murat Koçyiğit törende, üniversitenin kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmasının önemine vurgu yaptı ve öğrencilerin mesleki beceri kazanmalarını desteklediklerini söyledi.

katılımcı değerlendirmeleri:

Festival Dönem Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Diren, bu yıl başvuru sayısının yaklaşık 200 olduğunu belirterek söyleşi ve konuk sayısını artırdıklarını anlattı. Diren, etkinliğin öğrenciler için bir eğitim ortamına dönüştüğünü ve sektör temsilcilerinin deneyim paylaşımının gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Oyuncu ve eğitmen Ümit Çırak ise gençlerin filmlere yaklaşımlarının geleceğin sinemasına ilişkin ipuçları verdiğini dile getirerek, film izleme ve tartışma süreçlerinin değerine dikkat çekti. Festival katılımcısı öğrenciler de gösterim ve söyleşiler aracılığıyla profesyonellerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

5. NİĞDE ULUSAL KISA FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

5. NİĞDE ULUSAL KISA FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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