Özel eğitim servislerinde rehber personele kapsamlı güvenlik eğitimi

etkinliğin amacı:

Sinop’un Durağan ilçesinde düzenlenen bilgilendirme kursu, özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servislerinde görev yapan rehber personelin güvenlik bilincini güçlendirmeyi amaçladı. Şehit Niyazi Uğur Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen programda personellere servis hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken usul ve yaklaşımlar aktarıldı.

eğitimde ele alınan başlıca konular:

Eğitim kapsamında rehber personele; özel eğitim öğrencileriyle doğru iletişim kurma, öğrenci güvenliğini sağlama, servis içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik kuralları ve farklı durumlarda alınması gereken tedbirler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, hem günlük uygulamalarda hem de olası acil durumlarda uygulanabilecek pratik öneriler sunuldu.

uygulama ve beklenen sonuçlar:

Programın hedefi, rehber personelin hizmet standartlarını yükseltmek ve taşıma süreçlerinde riskleri azaltmaktır. Eğitimde verilen yöntemlerin sahada uygulanmasıyla, özel eğitim öğrencilerinin okula güvenli ve düzenli ulaşımının desteklenmesi bekleniyor. Kurs katılımcılarına sunulan bilgiler, servis hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OKUL SERVİSLERİNDE GÖREV YAPAN REHBER PERSONELLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ.