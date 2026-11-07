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Özel öğrenciler Sinop Arkeoloji Müzesi'nde geçmişle bağ kurdu

Sinop Gelincik Ortaokulu'nun özel öğrencileri, öğretmenler eşliğinde Arkeoloji Müzesi'ni gezerek kentin tarihini öğrendi ve sosyal becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Özel öğrenciler Sinop Arkeoloji Müzesi'nde geçmişle bağ kurdu

Sinop Gelincik Ortaokulu öğrencilerinden müze ziyareti

Sinop Gelincik Ortaokulu bünyesindeki özel eğitim öğrencileri, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenleri eşliğinde Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Sınıf ortamının dışına taşan öğrenme deneyimi, öğrencilere kentin köklü tarihini yerinde görme fırsatı sundu.

Gezi amacı ve katılımcılar:

Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin gözlem yapma, çevrelerini tanıma ve sosyal etkileşim becerilerinin güçlendirilmesini hedefledi. Ziyarete katılan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde müze sergilerini inceleyerek tarih ve kültüre ilişkin kavramları somut örneklerle ilişkilendirme olanağı buldu.

Müzedeki deneyim ve kazanımlar:

Müzede sergilenen eserlerin yakından görülmesi, öğrencilerin merakını uyandırdı ve öğrenme motivasyonunu artırdı. Etkinlik sırasında gözlem, soru sorma ve grup içi iletişim becerilerinin desteklendiği gözlendi; bu sayede öğrenciler hem bilgi edindi hem de sosyal katılımlarını pekiştirdi.

Okul tarafından yapılan açıklamada, kültürel ve sosyal etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimine olumlu katkı sağladığı vurgulanarak, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi. Ziyaret, öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli bir deneyim olarak kayda geçti.

SİNOP GELİNCİK ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SİNOP...

SİNOP GELİNCİK ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ’Nİ ZİYARET EDEREK KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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