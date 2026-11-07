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Bayır mahalle takımı penaltılarda içmeler'i 9-8 yenerek Cumhuriyet Kupası'nı aldı

Marmaris'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Bayır Mahallesi, finalde İçmeler'le 2-2 biten maçı penaltılarda 9-8 kazanarak şampiyon oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayır mahalle takımı penaltılarda içmeler'i 9-8 yenerek Cumhuriyet Kupası'nı aldı

final maçı ve penaltılar:

Marmaris Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Finalde Bayır Mahallesi ile İçmeler karşı karşıya geldi.

Erkan Işıksal Sosyal Tesisleri Bilgin Özkaynak Halı Sahası'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Eski hakemlerden Mutlu Çelikin yönettiği maçta galibiyet penaltı atışlarına kaldı.

Penaltı atışlarında rakibini 9-8 mağlup eden Bayır Mahallesi takımı, turnuvanın şampiyonu olarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Şampiyon takımın kupası, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından verildi.

turnuva ruhu ve belediye açıklaması:

Finali ve ödül törenini Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş ve çok sayıda sporsever takip etti. Başkan Ünlü, organizasyonun Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirdiğini, mahalleler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Ünlü, turnuvayı yalnızca bir futbol etkinliği olarak görmediklerini, sahada rekabetin; tribünlerde ise heyecan, dostluk ve dayanışmanın öne çıktığını belirtti. Başkan, turnuva boyunca mücadele eden tüm takımları kutlayarak "Kazanan Marmaris oldu" mesajını paylaştı.

Turnuva, mahalleler arasındaki ilişkileri pekiştirmeyi ve gençlere spor aracılığıyla ortak bir heyecan sunmayı amaçlayan bir organizasyon olarak tamamlandı. Şampiyon Bayır Mahallesi, finale kadar gösterdiği performansla kupayı hak ettiğini gösterdi.

MARMARİS’TE CUMHURİYET KUPASI’NIN SAHİBİ BAYIR MAHALLESİ OLDU

MARMARİS’TE CUMHURİYET KUPASI’NIN SAHİBİ BAYIR MAHALLESİ OLDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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