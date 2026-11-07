Adana'da Osmanlı emanetleri ile hat sanatını buluşturan sergi

Serginin kapsamı:

Türkiye Kültür Yolu Festivali programı kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde açılan sergi, Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve hat sanatını gün yüzüne çıkarıyor. Sergide İstanbul Türbeler Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere Bursa, Edirne, Manisa Müze Müdürlükleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonlarından derlenen parçalar yer alıyor.

Öne çıkan eserler:

Sergide yer alan 36 tarihi eser, Osmanlı'nın kutsal emanetlere gösterdiği itinayı ve koruma geleneğini yansıtıyor. Koleksiyonda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler ile birlikte Kabe-i Muazzama tasvirleri, Kur'an-ı Kerim, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Sakal-ı Şerif mahfazaları ve Sürre-i Hümayun hatıraları sergileniyor. Ayrıca, astronomi ve kıble tayininde kullanılan kadim bilim aletleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ziyaretçi ilgisi ve görüşler:

Sergi açılışında kent protokolü ile birlikte yoğun bir ziyaretçi akışı gözlendi. Ziyaretçilerden Murat Ören, 'Buradaki her eser birbirinden önemli. ‘Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri’ sergisi daha çok Kabe-i Muazzama tasvirlerini öne çıkartan bir alan. Hat sanatı, ahşap işlemeler çok muazzam. Adana bir sanat şehri. Çukurova bir sanatçı kaynağı. Bu sergilerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Ben de öğretmenim ve öğrencilerin buraya daha fazla ilgi göstermesi, öğrencilerin buraya getirilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Sergi, ziyaretçilere Osmanlı'nın dini ve kültürel mirasının korunma geleneğini somut eserlerle aktarmayı amaçlıyor. Etkinlik programı kapsamında hat sanatı ve tarihsel objelerin bir araya gelmesi, hem akademik hem de geniş halk katılımı açısından dikkat çekiyor. Sergi 15 Kasım'a kadar Adana Müze Kompleksi'nde ziyarete açık olacak.

‘Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi Adana'da kapılarını açtı