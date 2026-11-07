Eski eşyalar yeni canlılık kazanıyor: Burhaniye mezatları ilgi odağı

Mezatlar yerel ilgi çekiyor:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen ikinci el mezatları, bölge sakinleri ve antika meraklılarını bir araya getiriyor. Etkinlikler, Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda devam ederken, bu kez Ören Nilhan Otel'de ilk kez düzenlenen mezat yoğun ilgi gördü. Organizasyonlar; Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık ve İzmir'den katılımcıları buluşturarak yerel ekonomiye hareket kazandırıyor.

Organizasyon ve ev sahipliği:

Mezatların koordinasyonunu yürüten Hatice Erdem öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, ev sahibi Hicran Biçer işletmesinde antika severlerle bir araya geldiklerini belirtti. Hicran Biçer etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Bu akşam antika severlerle buluştuk. Çok değerli antikalar var, çok değerli parçalar var. Bizde antika severler olarak işletmemizde ilk defa böyle bir etkinlik yaptık ve devamını yapacağız. Her hafta cuma akşamları buradayız. Herkesi bekleriz. Sadece Ören’den değil, Burhaniye, Ayvalık, İzmir’den, Balıkesir’den birçok yerden katılanlar var. Güzel bir katılım ve güzel bir etkileşim oldu, teşekkür ederiz herkese.

Katılımcı deneyimleri ve ticari yön:

Mezatlara katılanlar, tabaklardan vazolara kadar farklı kategorilerde eşyaların alınıp satıldığını, bu sayede ekonomik kazanç sağlandığını söylüyor. Katılımcı Alkan Biçer organizasyonu ilk kez deneyimlediğini belirterek, İlk defa katıldığım mezat gibi bir organizasyonda. Burada gerçekten çok güzel şeyler yaşanıyor. Yani çok değişik bir sektörmüş. Onlarla olmaktan mutluluk duyduk. İnşallah herkesin hayırlı mezatları olur diye tahmin ediyoruz. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Herkesin hayırlı işleri olsun. Teşekkür ederim. dedi. Bu geri dönüşler, mezatların sürekliliğine ve bölgesel buluşma kültürünün güçlenmesine işaret ediyor.

HATİCE ERDEM S UNUM YAPTI