Adapazarı’nda 30 yıllık katlı pazar kentsel dönüşümle yeni bir döneme hazırlanıyor

kentsel dönüşüm kararı ve kapsamı:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ekim ayında yaptığı açıklamada, kent merkezindeki dönüşüm hamlesinin kapsamına Katlı Pazar yerinin de dahil edileceğini duyurdu. Açıklamada, Gar Meydanı ile Mithatpaşa İstasyonu arasının yer altına alınması çalışmalarıyla bağlantılı olarak Katlı Pazar alanının kentsel dönüşüme gireceğinin altı çizildi. Belediye yetkilileri projenin kent genelinde topyekun bir seferberliğin parçası olduğunu belirtiyor.

Kararın ardından esnaf ve kent belleğini temsil eden aktörler, pazarın hem ekonomik hem de sosyal rolüne dair görüşlerini paylaşmaya başladı. Dönüşüm sürecinin yolu açılırken, yerel yönetimin uygulama takvimi ve esnafın taşınma, tazminat ya da yeniden yerleşim koşullarına ilişkin detaylar henüz netleşmiş değil.

tarih, ölçek ve istihdam:

Katlı Pazar, 1990'lı yılların başında kentin merkezine kazandırılan yapılar arasında yer alıyor. Metinde geçen bilgilere göre pazarın açılış yılı olarak hem 1991 (Ünal Ozan tarafından) hem de 1992 işaret ediliyor; esnafın hafızasında iki tarihin birlikte anıldığı görülüyor. Alan, binlerce kişiyi doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyen bir ticaret ağı oluşturdu.

Pazar yerinde yaklaşık 850 dükkan bulunduğu, bunların farklı kişilerce işletildiği ve sahada yaklaşık 700 esnaf olduğu, çalışanlar, aileleri ve tedarik zinciriyle birlikte toplamda yaklaşık 20 bin kişiye ekmek veren bir kurum işlevi gördüğü esnaf tarafından vurgulanıyor. Bu sayı, pazarın bölge ekonomisi ve istihdam açısından taşıdığı ağırlığı somutlaştırıyor.

sosyalleşme, ticaret kültürü ve eleştiriler:

Uzun yıllardır pazarda esnaflık yapan Yusuf Onbaşıoğlu, Katlı Pazar'ı sadece mal alışverişinin yapıldığı bir yer olarak değil, aynı zamanda kentin sosyal hayatının nabzının tutulduğu bir merkez olarak tanımlıyor. Onbaşıoğlu, modern market zincirlerinin ticari verimliliğine rağmen iletişim ve birebir ilişkileri zayıflattığını; Katlı Pazar'ın ise esnaf-müşteri iletişimini canlı tutan, farklı gelir gruplarından insanları bir araya getiren nadir alanlardan biri olduğunu söylüyor.

Esnaf, yapının kuruluşundaki düzen ve otoritenin önemine de değiniyor; eski yıllarda dükkanların hijyenik koşullarda yıkanması ve belirli kuralların uygulandığı belirtiliyor. Zamanla bazı kurumsal düzenlemelerin gevşediği kabul edilirken, pazarda oluşan sosyal çevre ve karşılıklı güven mekanizmalarının korunmasının önemi vurgulanıyor.

Süreç ilerlerken esnafın anıları, kentin ticari belleği ve yüzlerce ailenin geçim kaynağı olarak pazarın taşıdığı ağırlık, kentsel dönüşüm planında dikkate alınması gereken başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Talep edilen düzenlemelerin, hem fiziksel yenilemeyi hem de esnafın korunmasını hedeflemesi gerektiği dile getiriliyor.

AVM'lere inat 30 yıldır muhabbet ve ticaretin adresiydi: Kentsel dönüşüme hazırlanıyor