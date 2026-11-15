çöpten çıkan 32 bin lira belediyenin titiz takibiyle sahibine ulaştı

yanlışlıkla atılan para titiz takiple geri alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını farkında olmadan çöpe attı. Durumu fark eden Tekin, önce Salihli Belediyesi'ne başvurarak çöpleri toplayan aracın plakasını öğrendi, ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri başvuruyu alır almaz harekete geçti ve atık taşıma sürecini adım adım izlemeye başladı.

atıkların adım adım takibi:

Atık Yönetimi ve Atık İkmal Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'den yola çıkan atık taşıma tırının Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne ulaşmasını araç plakası üzerinden takip etti. Taşınan atıklar, inceleme yapılabilmesi için diğer yüklerden ayrı bir alana boşaltıldı. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde sürdürülen detaylı inceleme ve belediye personelinin titiz çalışması sonucu poşetin içinde bulunan 32 bin lira tespit edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Atık İkmal Şube Müdürü Birçe Türk, ihbarın ulaşmasının ardından ekiplerin hızlıca harekete geçtiğini ve ilgili araçların tespit edilip atıkların ayrı alana boşaltıldığını anlattı. Türk, yapılan araştırma sonucunda paranın bulunduğunu ve gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildiğini belirtti.

para sahibine teslim edildi:

Parasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şazıl Tekin, süreç boyunca kendisine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti. Tekin, elbiselerini poşete koyduğunu, kızının çöpleri toplarken poşeti fark etmeden attığını ve durumu fark edince Salihli Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu anlattı. Tekin, "Allah herkesten razı olsun" diyerek hem Salihli Belediyesi'ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Olay, belediye ekiplerinin atık yönetimi süreçlerini araç plakası ve tesis takibiyle kontrol etmesinin, kaybolan eşyaların bulunmasında belirleyici olduğunu gösterdi. 32 bin lira'nın eksiksiz olarak sahibine teslim edilmesi, yetkililerin koordineli ve dikkatli çalışmasının bir sonucu oldu.

ŞUBE MÜDÜRÜ BİRÇE TÜRK, PARAYI ŞAZIL TEKİN’E TESLİM ETTİ