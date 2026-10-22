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ADEM kursiyerlerinin diktiği pijama ve eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Oltu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören 120 kursiyerden 15'i, diktikleri pijama ve eşofmanları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

ADEM kursiyerlerinin diktiği pijama ve eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

ADEM'de üretim ve dayanışma bir arada:

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde yürütülen kurslarda kursiyerler hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor. Merkezde üretilen pijama ve eşofmanlar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Üretim ve dağıtım süreci:

Merkezde açılan 9 farklı dalda yürütülen eğitimler kapsamında toplam 120 kursiyer eğitim alıyor. Özellikle dikim bölümünde faaliyet gösteren 15 kursiyer, hazırladıkları pijama ve eşofmanları ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor. Üretim sürecinde kursiyerler hem tasarım hem de dikim pratikleri yaparak kıyafetleri hazır hale getiriyor.

Hedefler ve katılım çağrısı:

Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirdiklerini ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak imkanlar elde ettiklerini belirtiyor. ADEM, hem istihdam odaklı beceri kazandırmayı hem de toplum içinde yardımlaşmayı teşvik ediyor. Kursiyerler, tüm ev hanımlarını merkeze katılmaya davet ederek hem üretmenin hem de başkalarına fayda sağlamanın verdiği memnuniyeti vurguluyorlar.

ERZURUM&#039;UN OLTU İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM)...

ERZURUM'UN OLTU İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) KURSİYERLERİ TARAFINDAN DİKİLEN PİJAMA VE EŞOFMANLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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