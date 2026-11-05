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Adem yaşar DSP'yi ittifaksız, mecliste grup kurma iddiasıyla kurultaya taşıyacağını açıkladı

Demokrat Sol Parti İzmir İl Başkanı Adem Yaşar, 6 Aralık kurultayında genel başkan adayı olduğunu duyurdu; ittifak yok, Meclis'te grup kurma sözü verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:45

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

Adem yaşar DSP'yi ittifaksız, mecliste grup kurma iddiasıyla kurultaya taşıyacağını açıkladı

Adem Yaşar genel başkanlık adaylığını resmen açıkladı

Demokrat Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Adem Yaşar, bugün düzenlediği basın toplantısı ve röportajda 6 Aralık'ta yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. Yaşar, partinin kapalı kapılar arkasına hapsedilemeyeceğini savunarak delegelerin desteğini yanına aldıklarını söyledi.

Kurultay süreci ve parti içi mesajları:

Kürsü konuşmasında siyaseti "inanç ve iddia işi" olarak nitelendiren Yaşar, mevcut genel başkan Önder Aksakal ile ilgili eleştirilerde bulundu. "Siyaset iddia işidir, inanç işidir. DSP bugün Ankara'da kapalı kapılar arkasına saklatılacak bir parti değildir" diyerek daha açık ve tabana dönük bir örgüt modelini savunduğunu belirtti. Yaşar, yanında yer alan kadroyu partinin "öz evlatları" olarak tanımladı ve delegelerin desteğine vurgu yaptı.

Meclis hedefi ve ittifak politikasına dair açıklamalar:

Röportajında Meclis'te grup kurma iddiasını öne çıkaran Yaşar, muhalif partilerden bazı milletvekilleriyle temasların sürdüğünü ve Demokratik Sol Parti’ye katılma niyeti taşıyan isimler bulunduğunu aktardı. "Birçok milletvekilimizin Demokratik Sol Parti’ye geçerek grup kurmasının sözünü ben buradan veriyorum" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda partinin herhangi bir ittifaka girmeyeceğini vurgulayarak, "Hiç kimseyle ittifak kurmayacağız. Sadece ve sadece Demokratik Sol Parti olarak yol alacağız" dedi.

Siyasi çizgi, referanslar ve seçmene çağrı:

Yaşar, Türkiye'de sol cenahın boş olduğunu savunarak kendi duruşunu milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle tanımladı. Ömrünü vatana adamış bir Atatürkçü olarak Bülent Ecevit'in dürüst yolundan sapmayacağını belirten Yaşar, DSP'nin dürüstlüğünü bilen milletvekilleri ve belediye başkanları olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda "baba ocağı" ifadesiyle küskün seçmenlere çağrı yaparak partisine dönmelerini istedi.

Adem Yaşar’ın adaylığı, DSP içinde kurultay sürecini ve parti politikalarında olası yön değişimini gündeme taşıdı. 6 Aralık kurultayına kadar sürece ilişkin temaslar ve delegelerin tutumu belirleyici olacak.

DSP İZMİR İL BAŞKANI ADEM YAŞAR, BASIN MENSUPLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIDA GENEL BAŞKANLIĞA...

DSP İZMİR İL BAŞKANI ADEM YAŞAR, BASIN MENSUPLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIDA GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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