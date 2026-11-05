Terörsüz Türkiye hedefiyle TBMM'den birlik ve kararlılık çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası’ lansmanında konuştu. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelistler ve davetliler yer aldı. Kampanyanın amacı, farklılıklarla birlikte yaşam kültürünü güçlendirmek, toplumsal kardeşliği pekiştirmek ve emperyalist projelere karşı ortak irade ortaya koymak olarak açıklandı.

terörsüz türkiye sürecinin dinamikleri:

Kurtulmuş konuşmasında sürecin arka planına değindi ve Cumhuriyet tarihinin birinci asrının en yakıcı meselesinin terör olduğunu vurguladı. "Yaklaşık 50 yılımızı heba ettiğimiz" döneme dikkat çekerek, "10 binlerce insanımızın öldüğü, binlerce insanımızın şehit olduğu" ve ülkenin kaynaklarının büyük ölçüde heba edildiği ifade edildi. Bu ağır faturanın ardından başlatılan sürecin hedefi, ülkeyi terörden arındırmak ve geleceğe dair umudu yeniden tesis etmek.

Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşmasının üç temel nedeni olduğunu belirtti. Birincisi, devlet aklıyla millet vicdanının örtüşmesi; ikincisi, örgütün silahsızlanma ve örgütsel faaliyetleri feshetme yönündeki beyanları ile İmralı hattındaki tutum; üçüncüsü ise küresel ve bölgesel çatışmaların yarattığı yeni politik zeminin sunduğu imkanlardı. Bu koşulların bir araya gelmesi olmasaydı, Terörsüz Türkiye hedefinin hayata geçirilmesinin mümkün olamayacağı vurgulandı.

bölgesel gelişmeler ve parlamenter uzlaşının önemi:

Kurtulmuş, Suriye, Irak ve İran’daki siyasi gelişmelerin Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirtti. Özellikle Suriye’de yeni yönetimin kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi ve PYD/YPG’nin entegrasyon süreçlerinin hızlanmasının bölgede güvenlik zeminini olumlu etkilediği kaydedildi. Irak’ta merkezi hükümet dışında silahlı yapılar bulunmamasına yönelik uzlaşıların uygulamaya konulduğu; Mahmur ve Sincar bölgelerindeki unsurların silah bırakma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, uluslararası gerilimlerin bölgedeki güvensizliği artırdığı; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin, Gazze ve Batı Şeria’daki insanlık dışı uygulamaların bölgeyi kırılgan hale getirdiği dile getirildi. Bu ortamda Türkiye’nin iç kalesini tahkim etme çabalarının ve Cumhurbaşkanımızın Ahlat’ta iki yıl önce vurguladığı stratejinin önemine işaret edildi.

Türkiye iç siyasetindeki uzlaşıya da dikkat çeken Kurtulmuş, TBMM'de sürece destek veren partilerin nadir bir ortak kanaat sergilediklerini söyledi. Bu çerçevede kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile toplumun tüm kesimlerinin dinlendiği; Şehit ailelerinden Barış Annelerine kadar farklı grupların aynı masa etrafında yer aldığı aktarıldı. 10 Ağustos’ta TBMM’de 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Gönüllü Birlikteliğin Güçlendirilmesine İlişkin Yasa" bu geniş siyasi uzlaşının somut göstergesi olarak sunuldu.

Kurtulmuş, sürecin tamamen TBMM ve millet iradesi doğrultusunda yürütüldüğünü, bu yaklaşımla bir Türkiye Modeli oluşturulduğunu ve ileride uluslararası ilişkiler ile çatışma çözümü alanlarında örnek olarak incelenebileceğini ifade etti. Ayrıca, süreci takip edecek bir izleme komisyonunun kurulacağı bildirildi.

Kapanışta Kurtulmuş, toplumun birlik ve dayanışmasının güçlendirilmesi çağrısını yineledi. "Hepimiz ülkemizin, dünyanın en müreffeh, en zengin, en güçlü ülkelerinden birisi olmasını istiyoruz" sözlerini hatırlatarak, terör yerine barışın ekonomisinin konuşulmasının hedeflendiğini belirtti. Sürecin başarısız olması için içeriden ve dışarıdan gayret gösteren unsurların farkında olduklarını, bu nedenle medyanın ve toplumun provokasyonlara karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Türk toplumunun dil ve gönülle barış mesajlarını öne çıkarması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, ayrılıkçı ve ayrımcı söylemlere yer olmadığını belirterek, 50 yıllık terör döneminin geride bırakılması ve terörsüz bir gelecek inşa edilmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hepimiz ülkemizin, dünyanın en müreffeh, en zengin, en güçlü ülkelerinden birisi olmasını istiyoruz"