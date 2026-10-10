Yüksekova'da yola inen sürü trafiği kesti: 4 kişi yara almadan kurtuldu, 20 küçükbaş telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana gelen kazada yola inen koyun sürüsüne çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kazada araçta ağır hasar oluşurken, olayda 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Çarpışmanın ardından sürüye ait koyunlar yol kenarına kaldırıldı ve böylece yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza yerinde durum:

Edinilen bilgilere göre, sürünün aniden yola inmesi sonucu meydana gelen çarpışmada araçtaki kişiler fiziksel zarar görmeden kurtuldu. Araçta yaşanan hasar dikkati çekerken, olayda çok sayıda hayvan telef oldu.

Güvenlik ve trafik akışı:

Bölge sakinleri ve yetkililer, başka kazaların önlenmesi amacıyla telef olan hayvanların yol kenarına alınmasının ardından ulaşımın normale döndüğünü aktardı. Olayın ardından yol üzerinde kontrollü olarak trafik akışı sağlandı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATIRKEN, 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.