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Tescilli Adilcevaz cevizinin fidanları Anadolu'ya kök salıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde seralarda yetiştirilen tescilli ceviz fidanları özenle üretilip Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere ulaştırılıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tescilli Adilcevaz cevizinin fidanları Anadolu'ya kök salıyor

Tescilli Adilcevaz ceviz fidanları seralardan çıkıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve yöreyle özdeşleşen tescilli Adilcevaz ceviz fidanları, seralarda kontrollü koşullarda çoğaltılıyor. Üreticiler, tohumdan anaç seçimine kadar geçen süreçte fidanların sağlıklı ve dayanıklı olmasına özen gösteriyor; bu sayede fidanlar farklı iklimlere ve yetiştirme koşullarına daha uygun hale getiriliyor.

Üretim süreci:

Seralarda yürütülen çalışmalar toprak hazırlığından budama ve karantina uygulamalarına kadar uzanıyor. Üreticiler, fidanların hastalık ve zararlılardan korunması için düzenli bakım yapıyor; bakım süreçleri, fidanların istenen kalite standartlarına ulaşmasını sağlıyor. Hazır hale gelen fidanlar, talepler doğrultusunda paketlenip Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Adilcevaz mirası ve yaygınlaşma:

Fidan üretimi, Adilcevaz cevizinin yalnızca bölgesel bir ürün olmaktan çıkarak ülke genelinde tanınmasına katkı sunuyor. Bu süreç, ilçenin tarımsal mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor; aynı zamanda bölgenin tarımsal potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılıyor.

Üretici Mehmet Akkoyun, ürün yelpazelerinde Adilcevaz 13 ve Kazankaya markalı fidanların bulunduğunu, seralarda özenle yetiştirilen bu fidanların sadece bölgeyle sınırlı kalmayıp Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilere de gönderildiğini belirtiyor. Akkoyun, bu dağıtım sayesinde Adilcevaz adının ceviz yetiştiriciliğinde ülke çapında bilinirliğinin arttığını vurguluyor.

Fidan sevkiyatı, hem üreticilerin yeni alanlarda ceviz yetiştirmesine olanak tanıyor hem de Adilcevaz'ın tarımsal markalaşma sürecini hızlandırıyor. Uzun vadede bu çalışmaların, ilçenin ekonomik canlılığına katkıda bulunması ve yerel bilginin yaygınlaşması bekleniyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE KENDİNE ÖZGÜ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN TESCİLLİ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE KENDİNE ÖZGÜ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN TESCİLLİ ADİLCEVAZ CEVİZİNİN FİDANLARI, SERALARDA ÖZENLE YETİŞTİRİLEREK TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ ÜRETİCİLERE ULAŞTIRILIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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