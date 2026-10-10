Vezirköprü'de sonbaharın kanlıcası tezgahlarda rağbet görüyor

Vezirköprü'de kanlıca mantarı tezgahlarda

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sonbaharın sevilen lezzetlerinden kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar ilçe merkezinde satışa sunuluyor ve yerel pazar sezonun açılmasıyla hareketlendi.

fiyatlar ve piyasa hareketi:

Tezgahlarda satılan kanlıca mantarının kilogram fiyatı 200 ile 350 TL arasında değişiyor. Talebin yüksek olmasıyla, mantar toplamak hem ek gelir kaynağı hem de doğada zaman geçirme imkânı sunuyor. Yerel halk, yıllardır süregelen bu geleneği yeni sezonda da sürdürüyor.

toplama geleneği ve güvenlik uyarıları:

Mantar toplamaya çıkanlar ormanlık alanlarda hem doğayla vakit geçiriyor hem de ev ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak uzmanlar, zehirli türlerin yenilebilirlerle karıştırılmasının ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Tanınmayan türlerin toplanmaması ve güvenliğinden emin olunmayan mantarların tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Toplayıcıların yalnızca görünüşe göre karar vermemesi, şüphe halinde uzman görüşüne başvurması ve çocuklarıyla birlikte ormanlarda dikkatli olması öneriliyor. Yerel tezgahlarda satışın başlaması, bölgedeki ekonomik hareketliliğe de katkı sağlıyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KANLICA MANTARI SEZONU BAŞLADI. VATANDAŞLARIN ORMANLIK ALANLARDA TOPLAMAYA BAŞLADIĞI MANTAR, İLÇE MERKEZİNDEKİ TEZGÂHLARDA KİLOGRAMI 200 İLE 350 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR.