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Alanya'da D-400'de akrobatik sürüş trafikte büyük risk oluşturdu

Alanya'da D-400 kara yolunda Konaklı-Alanya istikametinde ilerleyen iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli akrobatik hareketleri cep telefonuyla görüntülendi; polis çalışma başlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da D-400'de akrobatik sürüş trafikte büyük risk oluşturdu

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde, D-400 kara yolunda seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Sürücüler, Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru ilerlerken hem kendi canlarını hem de çevredeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

görüntüler ve riskler:

Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin kontrolsüz ve dikkat çekici hareketleri, trafikteki akışın ve diğer araçların güvenliğini olumsuz etkilediği görülüyor. Uzmanlar benzer davranışların kazaya davetiye çıkardığını ve trafik güvenliğinin korunması açısından cezai müeyyidelerin önemli olduğunu hatırlatıyor.

emniyetin müdahalesi:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SEYİR HALİNDEYKEN MOTOSİKLET ÜZERİNDE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SEYİR HALİNDEYKEN MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAPTIĞI TEHLİKELİ AKROBATİK HAREKETLER CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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