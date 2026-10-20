Dolar 49,5729 +0,02%
Euro 55,7231 +0,25%
Bist 11.472,37 +0,37%
Altın Gram 6.599,94 -0,46%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,50 +0,87%
--°

Adıyaman adliyesinde koruyucu aile eğitimiyle farkındalık artırıldı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, adliye personeline koruyucu aile uygulamalarını tanıttı; süreçler, önemi, başvuru ve kent genelinde farkındalık çalışmaları paylaşıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman adliyesinde koruyucu aile eğitimiyle farkındalık artırıldı

eğitimin amacı ve katılımcılar:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması ve toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması hedeflendi. Gönül Elçileri Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün eşi Sema Küçük, Vali Yardımcısı Emine Karataş, Başsavcı Vekili Ali Ergezen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ile adliye personeli katıldı.

eğitimde neler anlatıldı:

Programda katılımcılara koruyucu aile sisteminin işleyişi, koruyucu aile olmanın önemi ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Eğitimde, çocukların sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümelerinin sağlanmasının yanı sıra, bu hizmetin çocukların sağlıklı gelişimine katkıları vurgulandı. Sunum ve bilgilendirme oturumlarında uygulamadaki adımların pratik yönleriyle nasıl destek sağlanacağı açıklandı.

yol haritası ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Yetkililer, koruyucu aile hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Eğitimlerin ve tanıtım faaliyetlerinin kent genelindeki diğer kurum ve kuruluşlarda da sürdürülerek, daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Programa katılan kurum temsilcilerinin iş birliğiyle başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması yönünde adımlar atılacağı kaydedildi.

Etkinlik, hem adliye personelinin konuyu yakından tanımasını sağladı hem de kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için zemin oluşturdu. Koruyucu ailelik konusundaki bilgilendirme ve destek çalışmalarının sürdürüleceği vurgulanarak, toplumun farklı kesimlerine yönelik benzer programların planlanacağı bildirildi.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNİN TANITILMASI...

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNİN TANITILMASI VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA ADIYAMAN ADLİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anne ölümlerine karşı ilde ortak seferberlik
images

Havza'da kayıt vurgusu: çiftçilere ÇKS, TARSİM ve ürün beyanı eğitimi
images

Yıkımın gölgesinde Güngören'de 78 yaşındaki kadının tedirgin bekleyişi
images

Havza'dan kutsal yolculuğa 52 kişilik kafile uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de ekskavatörle sıkışma sonucu iş yeri sahibi hayatını kaybetti

nazilli hayvan pazarında kulak küpesi ve sevk belgesi denetimi sıkılaştırıldı

Sarız'a ulaşımı güçlendiren 9,37 milyon TL'lik yol yatırımı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçek donanım deneyimi sunan laboratuvar açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi