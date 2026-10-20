Adıyaman adliyesinde koruyucu aile eğitimiyle farkındalık artırıldı

eğitimin amacı ve katılımcılar:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması ve toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması hedeflendi. Gönül Elçileri Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün eşi Sema Küçük, Vali Yardımcısı Emine Karataş, Başsavcı Vekili Ali Ergezen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ile adliye personeli katıldı.

eğitimde neler anlatıldı:

Programda katılımcılara koruyucu aile sisteminin işleyişi, koruyucu aile olmanın önemi ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Eğitimde, çocukların sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümelerinin sağlanmasının yanı sıra, bu hizmetin çocukların sağlıklı gelişimine katkıları vurgulandı. Sunum ve bilgilendirme oturumlarında uygulamadaki adımların pratik yönleriyle nasıl destek sağlanacağı açıklandı.

yol haritası ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Yetkililer, koruyucu aile hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Eğitimlerin ve tanıtım faaliyetlerinin kent genelindeki diğer kurum ve kuruluşlarda da sürdürülerek, daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Programa katılan kurum temsilcilerinin iş birliğiyle başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması yönünde adımlar atılacağı kaydedildi.

Etkinlik, hem adliye personelinin konuyu yakından tanımasını sağladı hem de kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için zemin oluşturdu. Koruyucu ailelik konusundaki bilgilendirme ve destek çalışmalarının sürdürüleceği vurgulanarak, toplumun farklı kesimlerine yönelik benzer programların planlanacağı bildirildi.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNİN TANITILMASI VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA ADIYAMAN ADLİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.