Muhtar adaylığı emekliliğe ulaşmadı: fenomen Aydın Battal yaşadıklarını anlattı

Fenomen muhtar adaylığının ardından duygu yüklü değerlendirme:

Kırşehir'de kısa sürede dikkat çeken ve "Fenomen Muhtar" olarak anılan Aydın Battal, adaylık sürecinde yaşadıklarını, kamuoyundan gördüğü ilgiyi ve emeklilik hedefinin gerçekleşmemesini anlattı. Battal, muhtar adayı olmasının temel gerekçesinin sigortalı bir işe kavuşmak ve emeklilik hakkı elde etmek olduğunu belirtti.

Seçim sonuçlarının hayalini gerçekleştirmediğini ifade eden Battal, bununla birlikte seçmen tercihlerini saygıyla karşıladığını vurguladı. Ona göre oy verme davranışı, bir kişinin kişisel durumu, tanınırlığı veya toplum içindeki yeriyle her zaman paralel gitmeyebilir.

Toplumsal ilgi ve beklenmedik fırsatlar:

Battal, adaylık sürecinde toplumun farklı kesimlerinden büyük ilgi gördüğünü, tanımayan insanların dahi kendisine sahip çıktığını söyledi. "Hayal dahi kuramadığım yerlerde ağırladılar" diyerek, sürecin kendisine açtığı kapılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deneyimlerinin arasında dizilerde yer almak, üniversitelerde konferanslara katılmak, çeşitli programlara konuk olmak ve yarışmalara iştirak etmek olduğunu aktardı. Bu deneyimleri kişisel olarak çok kıymetli bulduğunu, muhtarlık adaylığının beklediğinin ötesinde toplumsal karşılık ürettiğini ifade etti.

Emeklilik motivasyonu açık sözlülüğü:

Battal, adaylık kararının ardındaki niyeti bir kez daha net şekilde paylaştı: 'Muhtarlığa aday olmamın sebebi de sigortam olsun emekli olayımdı'. Bu hedefin seçimle gerçekleşmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söylemekle birlikte, sürecin kazandırdığı tecrübeler ve karşılaştığı ilgi için minnet duyduğunu belirtti.

Son olarak Battal, halkın kendisine gösterdiği yakınlık ve destek için teşekkür ederek, seçim sonuçlarına saygı duyduğunu; yaşadığı sürecin kendisini hem duygusal hem de toplumsal olarak zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.

AYDIN BATTAL