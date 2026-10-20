siber vatan 2027 dönemi başvuruları başladı

programın genel çerçevesi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Türkiye Siber Vatan Programının 2027 dönemi başvuruları açıldı. Program; 81 ildeki üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zekâ teknolojileriyle buluşturmayı, teknik yetkinliklerin yanı sıra takım çalışması, problem çözme, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Program, çevrim içi eğitimlerden yüz yüze teknik eğitime, yapay zekâ destekli CTF yarışmalarından BootCamp ve takım çalışmalarına uzanan çok aşamalı bir yetenek geliştirme modeli sunuyor. Başvuru ve eğitim süreci, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu il merkezi alınarak ilgili Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülecek.

başvuru koşulları ve lojistik destek:

2027 dönemi için Türkiye’deki tüm illerden üniversite öğrencileri başvurabilecek. Adaylar başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan Kalkınma Ajansını seçmek zorunda. Çevrim içi aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvurdukları Kalkınma Ajansının belirleyeceği ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek.

Yüz yüze eğitimlerin düzenleneceği iller ilgili Kalkınma Ajansları tarafından ayrıca duyurulacak ve yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ile konaklama ihtiyaçları ilgili Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

eğitim ve yarışma aşamaları:

ilk aşama: yaklaşık 3 aylık çevrim içi eğitim:

Programa kabul edilen öğrenciler ilk olarak yaklaşık üç aylık çevrim içi eğitim programına katılacak. Bu aşamada öğrencilere siber güvenliğin temel kavramları ve temel uygulama becerileri sunulurken, aynı zamanda yüz yüze eğitimlere katılacak öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir eleme süreci de yürütülecek. Amaç, farklı illerdeki öğrencilerin ortak bir temel seviyeye ulaşmasını sağlamak ve programa erişimi kolaylaştırmak.

ikinci aşama: sızma testi eğitimi:

Çevrim içi süreci başarıyla tamamlayan adaylar, 26 Kalkınma Ajansı bölgesinde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek. Yüz yüze programın ilk bölümünde öğrencilere Sızma Testi Eğitimi verilecek. Bu eğitimlerle katılımcıların siber güvenlik alanındaki teknik bilgi ve uygulama becerileri artırılacak, gerçek dünyaya yakın problem çözme yetkinlikleri kazandırılacak.

üçüncü aşama: siber güvenlikte yapay zekâ eğitimi:

2027 döneminin en belirgin yeniliği, programın yapay zekâ odaklı genişletilmesi. Bu aşamada öğrencilere yapay zekâ teknolojilerini siber güvenlik problemlerinin çözümünde nasıl kullanabilecekleri öğretilerek, sadece mevcut araçları kullanan değil; yapay zekâdan yararlanarak yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirebilen yetenekler yetiştirilmesi hedefleniyor.

ctf: yapay zekâ modellerinin yarışacağı uygulama aşaması:

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek CTF (Capture the Flag) yarışmaları, 2027 modelinde yapay zekâ ile daha ileri bir düzeye taşınıyor. Katılımcılar eğitim sürecinde kazandıkları siber güvenlik bilgi ve becerilerini yapay zekâ yetkinlikleriyle birleştirecek; geliştirdikleri yapay zekâ modellerini sorun çözmede kullanacak ve bu modellerin birbirleriyle yarışması sağlanacak. Bu uygulama öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek senaryolara yakın ortamlarda test etmelerine, zaman baskısı altında çalışmaya ve ekip halinde hareket etmeye olanak tanıyacak.

bootcamp: 7 günlük yoğun uygulama programı:

Eğitim ve yarışma aşamalarında başarılı olan öğrenciler 7 günlük Siber Vatan BootCamp’e davet edilecek. BootCamp süresince yoğun teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektörle etkileşimler yer alacak. Program kapsamında teknik geziler, usta-çırak buluşmaları, konferans ve seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar ve farklı CTF yarışmaları gerçekleştirilecek.

siber vatan takımlarına katılma imkânı:

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler yetkinlikleri ve ilgi alanlarına göre Siber Vatan takımlarında yer alma şansı elde edecek. Böylece program katılımcılarının eğitimlerle sınırlı kalmayan, sürekli uygulama ve takım çalışması içinde gelişimini sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

hedef ve erişim:

26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla programın Türkiye’nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerine ulaşması amaçlanıyor. Katılımcıların yaşadıkları veya öğrenim gördükleri bölgeden bağımsız olarak siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında gelişim olanaklarına erişimi artırmak, genç yetenekleri dijital dönüşüm süreçlerine hazırlamak programın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dijital geleceğinde yer almak isteyen üniversite öğrencileri 2027 dönemi için başvurularını basvuru.sibervatan.org.tr adresi üzerinden 30 Ekim 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Türkiye Siber Vatan Programı'nda 2027 dönemi başladı