yerelden enerji güvenliğine: Mehmet Sekmen'den yenilenebilir ve verimlilik vurgusu

Enerji kentleri meclisi Şanlıurfa'da:

Enerji Kentleri Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı Şanlıurfa’da gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile ülke genelinden belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, enerjinin bu yüzyılın en önemli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sekmen, dünyadaki ekonomik gelişmeler, artan nüfus, sanayileşme ve iklim değişikliğinin enerjinin stratejik önemini her geçen gün artırdığını söyledi ve güçlü ekonomiler, sürdürülebilir şehirler ve millî kalkınmanın arkasında sağlam bir enerji altyapısının bulunduğunu belirtti.

yerelde sorumluluk ve kurumsal yapı:

Sekmen, yerel yönetimlerin enerji potansiyelini değerlendirmeden ve belediyelerin enerji üretim kapasitesini geliştirmeden sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Enerji Kentleri Birliği’nin kuruluşundan bu yana 200’ü aşkın üye belediye ile ülke çapında kurumsal bir yapıya ulaştığını söyleyen Sekmen, birliğin amacını şu şekilde özetledi: belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak, enerji verimliliğini artırmak, teknik bilgi paylaşımını güçlendirmek ve yerel yönetimleri enerji yatırımlarında etkin kılmak.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren üye belediyelere danışmanlık, personel eğitimleri, ulusal ve uluslararası temsil, araştırma, veri toplama, proje ortaklıkları ve mevzuat çalışmaları sunduklarını belirtti. Sekmen, birliğin uzman danışma kuruluyla belediyelere yatırım planlaması, mevzuat süreçleri ve enerji verimliliği uygulamalarında yol haritası çizdiğini vurguladı.

enerji verimliliği ve hedefler:

Konuşmasında enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Sekmen, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yaklaşık yüzde 62,9 seviyesine ulaştığını belirtti ve bunun büyük bir başarı olduğunu ancak hedeflerin daha yüksek tutulduğunu ifade etti. Sekmen, "En iyi enerji, tüketilmeyen enerjidir" sözünü hatırlatarak verimliliğin geleceğin en önemli kalkınma aracı olduğunu söyledi.

Bakanlık öncülüğünde mevzuat altyapısı ve teknik uygulamalarda kaydedilen ilerlemelerin yerelde uygulanmasının gerekliliğini vurgulayan Sekmen, belediyelerin yenilenebilir yatırımlarını öne çıkararak ve vatandaşları teşvik ederek önemli fark yaratabileceğini belirtti. Enerji Kentleri Birliği olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcileriyle oluşturulan istişare zemininden yararlanarak belediyelere bilgi ve teknik kapasite aktarımına önem verdiklerini söyledi.

Sekmen ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yerli ve millî enerji politikalarının ülkenin üretim kapasitesini artırdığını; güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal alanlarında gerçekleştirilen yatırımların enerjide bağımsızlık hedefine katkı sunduğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2035 yılına yönelik yenilenebilir enerji hedeflerinin kıymetli olduğunu, bu hedeflere ulaşmada belediyelerin üstleneceği görevlerin önemli olduğunu belirtti.

Sekmen, artık belediyelerin yalnızca enerji tüketen kurumlar olarak kalmaması; kendi enerjisini üreten, maliyetleri düşüren ve sağlanan tasarrufu yeniden vatandaşlara hizmet olarak sunan kurumlara dönüşmeleri gerektiğini ifade etti.

toplantı gündemi ve sonuç:

Başkan Sekmen’in konuşmasının ardından meclis toplantısında "Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Yenilenebilir Enerji" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Toplantı, panel tartışmaları ve bütçe görüşmeleriyle sona erdi. Birlik, toplantı sonrası belediyelerin enerji yatırımlarını hızlandırmak ve verimlilik uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere ortak çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Enerji Kentleri Birliği toplantısı, yerel yönetimlerin enerji politikaları ve uygulamalarda daha aktif rol almasının ve ortak projelerle kaynakların verimli kullanılmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ’NİN OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞANLIURFA’DA YAPILDI.