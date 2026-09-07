Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmayı başlattı:

Manisa'nın çeşitli noktalarında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Malaz ve Salur mahalleleri arasındaki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı. 1999 yılında açılan ve ilk kez asfaltlanan bu güzergâh, bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Malaz ile Salur arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik ana yol ile Malaz mezarlık yolunda yaklaşık 1 kilometrelik sathi kaplama yapılacak. Yerel yetkililer, toplam uzunluğun 8 bin 100 metre olduğunu; bunun 1.100 metresinin kabir yolu, kalan 7 kilometresinin ise iki mahalleyi birbirine bağlayan bölüm olduğunu belirtti.

yerel temsilcilerin görüşleri:

Salur Mahalle Muhtarı İbrahim Emre, yolun eski durumuna dikkat çekerek, "Bu yol, Çiçekli, Dutluca, Börez, Beğel bağlantı yolu noktasında bizim için çok iyi oldu. Gerçekten gurur duyduk. Bu yol olmazsa olmazlardan biriydi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve tüm ekibine çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Malaz Mahalle Muhtarı Kadir Doruyol ise yolun 1999 yılında açıldığını ve asfaltlanmasının 27 yıl sonra nasip olduğunu ifade etti. Doruyol, "Ben 30 senelik muhtarım. 1999’dan bu yana belki 2 sefer greyder alamadık. Bu hizmet değeri biçilmez bir hizmet. Burası toprak yoldu. Bir sefer çakıllama yaptık, o çakılla duruyordu burası. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza 2026 yılının programına alınması için Mart ayında dilekçe verdik. Allah razı olsun başkanımız 2026 programına aldı. Toplam 8 bin 100 metre. Bunun 1100 metresi kabir yolumuz. 7 kilometresi Salur ile bizim aramızdaki yol. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MANİSA’NIN BİRÇOK NOKTASINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRDES’E BAĞLI MALAZ VE SALUR MAHALLELERİ ARASINDA KALAN YOLDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. 1999 YILINDA AÇILMASININ ARDINDAN İLK KEZ ASFALTLA BULUŞAN YOL İLE BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIMA KAVUŞUYOR.