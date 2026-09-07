Dolar 48,4240 -0,01%
Euro 56,3220 +0,13%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,47 -1,39%
EUR/USD 1,1629 +0,07%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir, Gördes'te Malaz ve Salur arasında 1999'da açılan 7 km yolu sathi kaplama ile ilk kez asfaltlayarak 27 yıl sonra konforlu ulaşım sağladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmayı başlattı:

Manisa'nın çeşitli noktalarında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Malaz ve Salur mahalleleri arasındaki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı. 1999 yılında açılan ve ilk kez asfaltlanan bu güzergâh, bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Malaz ile Salur arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik ana yol ile Malaz mezarlık yolunda yaklaşık 1 kilometrelik sathi kaplama yapılacak. Yerel yetkililer, toplam uzunluğun 8 bin 100 metre olduğunu; bunun 1.100 metresinin kabir yolu, kalan 7 kilometresinin ise iki mahalleyi birbirine bağlayan bölüm olduğunu belirtti.

yerel temsilcilerin görüşleri:

Salur Mahalle Muhtarı İbrahim Emre, yolun eski durumuna dikkat çekerek, "Bu yol, Çiçekli, Dutluca, Börez, Beğel bağlantı yolu noktasında bizim için çok iyi oldu. Gerçekten gurur duyduk. Bu yol olmazsa olmazlardan biriydi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve tüm ekibine çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Malaz Mahalle Muhtarı Kadir Doruyol ise yolun 1999 yılında açıldığını ve asfaltlanmasının 27 yıl sonra nasip olduğunu ifade etti. Doruyol, "Ben 30 senelik muhtarım. 1999’dan bu yana belki 2 sefer greyder alamadık. Bu hizmet değeri biçilmez bir hizmet. Burası toprak yoldu. Bir sefer çakıllama yaptık, o çakılla duruyordu burası. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza 2026 yılının programına alınması için Mart ayında dilekçe verdik. Allah razı olsun başkanımız 2026 programına aldı. Toplam 8 bin 100 metre. Bunun 1100 metresi kabir yolumuz. 7 kilometresi Salur ile bizim aramızdaki yol. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MANİSA’NIN BİRÇOK NOKTASINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN MANİSA BÜYÜKŞEHİR...

MANİSA’NIN BİRÇOK NOKTASINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRDES’E BAĞLI MALAZ VE SALUR MAHALLELERİ ARASINDA KALAN YOLDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. 1999 YILINDA AÇILMASININ ARDINDAN İLK KEZ ASFALTLA BULUŞAN YOL İLE BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIMA KAVUŞUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erbaa'nın İHA muhabiri Şaban Konyar son yolculuğuna uğurlandı
images

Şehitkamil’den binlerce öğrenciye Erzin Burnaz plajı deniz kampı hediyesi
images

Şahinbey’de gıda güvenliği denetimi: dönerci 15 gün faaliyetten men edildi
images

Erenler'de hayvan bakımevi ve kantin kartla sosyal yatırımlar hızlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahyalı'da ekiplerin soğutma çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı

Efeler'de Kuva-yı Milliye ruhu yeni merkezle gelecek kuşaklara taşınıyor

Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Uşak'ta kesişimde çarpışma: anne ve 6 yaşındaki kızı da yaralandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi