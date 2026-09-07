Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

şenliğin renkli adresi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri’nin ikinci gününde Ulupark’ta kurulan Gastronomi Çarşısı, 'En Güzel Sarma' yarışmasına ev sahipliği yaptı. Etkinlik alanında bir araya gelen vatandaşlar, hem yarışmayı izledi hem de Manisa yaprak sarma geleneğinin çeşitliliğini deneyimleme fırsatı buldu.

Yarışma, Manisa’nın yöresel mutfak mirasını öne çıkarmayı ve sarma kültürünü yaşatmayı amaçladı. Toplam 10 yarışmacı hünerlerini sergilerken, etkinliğe neşe katan moderatör Gizem Tarım sunumu gerçekleştirdi.

jüri değerlendirmesi ve kriterler:

Sunumun yapıldığı bölümde sarmalar, lezzet, sunum ve kıvam olmak üzere jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Jüri koltuğunda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Doç. Dr. Turgay Bucak (Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı ve İzmir Aşçılar Derneği Onursal Başkanı), Necati Pınar (Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı), Ali Afşar (GastroMad Dernek Başkanı), Orhan Doğanay (GastroChef Dernek Başkanı) ile Doç. Dr. Ahmet Uhri (Gıda Mühendisi ve Arkeolog) yer aldı.

Jüri üyeleri her bir sarmayı detaylıca tadıp görünümünü ve kıvamını değerlendirdi; puanlama hassasiyetle yapıldı ve tartışmalar ardından nihai sıralama belirlendi.

ödüller ve dereceye girenler:

Yapılan puanlamanın sonucu olarak birincilik ödülünü Kadriye Korkmaz aldı. İkinciliği Hatice Kaplan elde ederken, üçüncülük derecesi Fatma Kaya ile Sudenaz Çınarlı arasında paylaştırıldı.

Dereceye girenlere verilen hediyeler şöyleydi: birinciye Mutfak Robotu, ikinciye 3’lü Tava Seti, üçüncüye ise Pirge Bıçak Seti. Ödül töreninin ardından kazananlara hediyeleri takdim edildi ve etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamındaki bu tür yarışmalar, yerel lezzetlerin görünürlüğünü artırmayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerin tanıtımını sağlamayı hedefliyor. Ulupark’taki etkinlik, ziyaretçilere hem görsel hem de damak tadı açısından zengin bir deneyim sundu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ'NİN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜZENLENEN EN GÜZEL SARMA YARIŞMASI, LEZZET DOLU ANLARA SAHNE OLDU.