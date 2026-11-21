RTÜK başkanının kutlama mesajı:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Daniş, televizyonun hareketli görüntüyü milyonlarca haneye taşıyarak insanları ortak bir ekranda buluşturduğunu belirtti.

televizyonun toplumdaki yeri:

Paylaşımında televizyonun zaman içinde teknolojisi değişse de duygularımızı ve önemli anlarımızı taşımadaki niteliğini koruduğunu vurgulayan Daniş, "Sevinçlerimizin, hüzünlerimizin, heyecanlarımızın ve tarihe tanıklık eden anlarımızın taşıyıcısı olma niteliğini hep korudu" ifadelerini kullandı.

medyametre 2025 ve sorumluluk vurgusu:

Daniş, Medyametre 2025 araştırmasına atıf yaparak televizyonun yüzde 82,5 ile en çok takip edilen mecra olduğunu ve haber kaynaklarına duyulan güvende de ilk sırada yer aldığını aktardı. Bu güvenin sorumluluğunu taşıyan yayıncı kuruluşların yöneticilerine ve ekranların arkasında emek veren tüm televizyon çalışanlarına teşekkür eden Daniş, 21 Kasım Dünya Televizyon Gününü kutladı.

RTÜK Başkanı Daniş, 21 Kasım Dünya Televizyon Günü’nü kutladı