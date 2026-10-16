Zelenskiy: Starshield hız sınırları tam olarak geri gelmedi ama kısmi düzelme sağlanıyor

Brüksel zirvesi sonrası temel mesajlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamında basın mensuplarına verdiği röportajda Starlink’in askeri versiyonu Starshield hizmetine ilişkin gelişmeleri ve ülkesinin öncelikli taleplerini anlattı. Zelenskiy, hız sınırlarının düşürülmesinin sahada beklenmedik sıkıntılara yol açtığını ve bu kabiliyetin kısmen geri getirildiğini aktardı.

starshield hız sınırlarının sahadaki etkileri:

Zelenskiy, Starshield hız sınırlarının düşürülmesinin belirli jet motorlu Shaded İHA’larını düşürmeyi imkânsız hale getirdiğini, bunun sonucu olarak sivilleri korumak için kullandıkları araçlardan birini kaybettiklerini ifade etti. Ayrıca bu sınırlama nedeniyle orta menzilli askeri saldırılarda ve İHA destekli lojistik görevlerde de kabiliyet kayıpları yaşandığını belirtti. Zelenskiy, insanların ihtiyaçlarını ulaştırmak için kullanılan İHA operasyonlarının Starshield ve Starlink’e bağlı olduğunu ve yaşanan kısıtların lojistik imkanları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ukrayna lideri, Starlink’in kapatılmadığını ancak hız sınırlarının düşürüldüğünü, bunun sonucunda hem savunma hem de sivil yardım operasyonlarında zorluk yaşandığını söyledi. Beyaz Saray ve SpaceX ile temasların sürdüğünü ve bu kabiliyetlerin yeniden sağlanacağına dair mesajlar alındığını, ancak önceki hız sınırlarının henüz tamamen tesis edilmediğini, kısmi bir geri dönüşün ise söz konusu olduğunu aktardı.

mali ve askeri destek talepleri:

Zelenskiy, Avrupa liderlerine savaşın gelecek yılki maliyetinin 155 milyar euro olacağını ve Ukrayna'nın savunma, silahlanma ve direncini sürdürmesi için Avrupa'dan en az 70 milyar euro ek destek talep ettiğini belirtti. Geçen yıl AB liderlerinin Ukrayna’ya yıllık 45 milyar euro olmak üzere toplam 90 milyar euro kredi sağlama kararına teşekkür ettiğini ifade etti ve Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusunda bu varlıklara gelecekte Rusya tarafından tasarruf edilemeyeceği mesajını ilettiklerini kaydetti.

Patriot füzeleriyle ilgili iddialara değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın PURL (Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi) programı üzerinden ABD’den PAC-2 ve PAC-3 füzeleri aldığını ve bu tedarikin Avrupa tarafından finanse edildiğini söyledi. Bunun hediye veya ücretsiz olmadığını, söz konusu füzelerin gönderilmesinde Ukrayna’nın her zaman öncelikli olmadığına dikkat çekti ve füze tedarikinin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını belirtti.

istihbarat paylaşımı ve uluslararası işbirlikleri:

Zelenskiy, onlarca ülkenin Ukrayna ile istihbarat paylaştığını, özellikle balistik füze fırlatmalarına ilişkin bilgilerde güçlü bir destek kanalı oluştuğunu söyledi. Ancak balistik füzelerle ilgili birçok güçlüğün devam ettiğini, bu nedenle Ukrayna’yı mümkün olduğunca bağımsız kılacak tüm imkanlar üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca Starlink yerine tamamen farklı bir sistem koymaktan söz edilmediğini, bazı Avrupa ülkeleriyle ilave kabiliyetler elde etmek için işbirlikleri yürütüldüğünü ifade etti.

diğer diplomatik ve güvenlik konuları:

Zelenskiy, Avrupa’da Ukrayna’nın kışı geçirmesine yetecek kadar Patriot önleme füzesinin olduğunu belirtti ve Avrupalı ortaklarla kendi antibalistik sistemlerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile yapılan ilk görüşmenin ardından Macaristan’ı ziyaret etme fikrine açık olduğunu ve Macaristan’ın AB üyelik sürecinde yeni fasılları desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

ABD yönetiminin Rusya ile yapılan dizel anlaşmasına ilişkin olarak Zelenskiy, bu düzenlemenin kendileri için sürpriz olduğunu, yaptırımların kaldırılmasının da beklenmedik olduğunu ifade etti. Enerji ateşkesi önerisini hatırlattı ve enerji tesislerini koruyabilmek adına kendilerinin antiballistik füze talebinin karşılanmadığını, bunun kendisi için tuhaf göründüğünü söyledi.

Savaşın hedefinin yalnızca belirli topraklar olmadığını vurgulayan Zelenskiy, Putin’in müzakere istemediğini, savaşın amaçlarından birinin Ukrayna’yı yok etmek olduğunu ve bu nedenle ülkesinin varlığını savunmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini günah keçisi ilan edip etmediği yönündeki soruya Zelenskiy kısa bir gülümsemeyle yanıt verdi ve konuşmasını sonlandırdı.

Öne çıkan rakamlar ve kavramlar : Starshield hız sınırları, Shaded İHA, Starlink, SpaceX, Beyaz Saray, PURL, PAC-2, PAC-3, 45 milyar euro yıllık, 90 milyar euro toplam, 70 milyar euro ek talep, 155 milyar euro gelecek yıl maliyeti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY