Selçuklu'nun 30 dış mahallesine kamera ağıyla güvenlik takviyesi

Protokolün kapsamı ve amaçları:

Konya Valiliği koordinesinde Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Jandarma Komutanlığı arasında, kamu düzeni ve güvenliğinin artırılması amacıyla Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) uygulamasının 30 dış mahallede hayata geçirilmesini öngören bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, fiber altyapıya sahip kamera sistemlerinin kurulumu ve işletilmesini kapsıyor; teknik uygulama ve saha faaliyetleri iki kurum tarafından görevlendirilecek yetkili personel aracılığıyla koordine edilecek.

Uygulama alanı ve süre:

Proje kapsamında Selçuklu ilçesinin jandarma sorumluluğunda bulunan 30 kırsal mahalle için planlanan çalışmalar, bazı noktalarda yol giriş-çıkışlarının kontrol altına alınmasını hedefliyor. Konya Valisi İbrahim Akın ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende verilen bilgiye göre, uygulamanın iş, hizmet ve faaliyetleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlandı.

Teknik kapasite ve önceki çalışmalar:

Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul projeye ilişkin olarak birinci fazda yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Özkul, birinci fazın Selçuklu Belediyesi desteğiyle 269 lokasyonda yürütüldüğünü ve ilk etapta 32 lokasyon için uygulamaların tamamlandığını belirtti. İkinci fazda ise protokol kapsamında 32 hareketli kamera ve 128 sabit kamera olmak üzere toplam 160 kameranın kurulumu planlandığı aktarıldı.

Yerel yönetim ve jandarmanın rolü:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmayı örnek bir iş birliği olarak nitelendirerek, daha önce İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde ilçedeki 18 parkta kent güvenlik yönetim sistemine uygun kamera kurulumunu hayata geçirdiklerini hatırlattı. Pekyatırmacı, jandarma ile yapılacak yeni protokolle 30 mahallenin giriş-çıkış güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak teknik çalışmanın yürütüleceğini ifade etti.

Beklenen etkiler:

Yetkililer projeyle, araç giriş-çıkışlarının kontrol edilebilmesi sayesinde vatandaşların mal ve can güvenliğinin üst seviyeye çıkarılacağını ve suçun oluşmadan önlenmesine yönelik proaktif kolluk yaklaşımının güçlendirileceğini vurguladı. Vali İbrahim Akın da bu tür iş birliklerinin kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya hizmet ettiğini belirterek amacın "suçu kaynağında önlemek" olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından söz konusu J/KGYS İş Birliği Protokolü taraflarca imzalandı ve teknik uygulamaların koordinasyonu ile saha çalışmalarının ilgili personel tarafından yürütülmesine karar verildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Selçuklu'nun kırsal alanlarında güvenlik altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

KONYA VALİLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTOKOL İMZA TÖRENİNE KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN (ORTADA), KONYA İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL CEMİL LÜTFİ ÖZKUL (SOLDA) VE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI (SAĞDA) KATILDI.