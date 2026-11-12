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Söğüt'te su verimliliğine yatırım: 54 çiftçiye damlama borusu dağıtıldı

Söğüt ilçesinde 6 köydeki 54 çiftçiye toplam 4 milyon 613 bin 300 TL değerinde, 923 bin 200 metre damlama sulama borusu dağıtıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te su verimliliğine yatırım: 54 çiftçiye damlama borusu dağıtıldı

Söğüt ilçesinde kapsamlı damlama borusu dağıtımı

Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Çaltı Köyü'nde düzenlenen programda 54 çiftçiye damlama sulama borusu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 4.613.300 TL olarak kaydedildi ve 6 köyde kullanılmak üzere 923.200 metre damlama borusu dağıtıldı.

Dağıtımın kapsamı ve organizasyon:

Programda teslim edilen malzeme, kırsal alanda sulama altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor. Dağıtım törenine katılan Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, destek paketinin yerel üreticilerin tarımsal faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Teslimatlar, ihtiyaç ve kullanım önceliklerine göre belirlenen çiftçilere yapıldı.

Beklenen etkiler ve yerel hedefler:

Yetkililer, projenin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve tarımsal üretimde maliyet-etkinlik sağlanmasına yardımcı olmasını hedefliyor. Kaymakam Yayabaşı, "Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini desteklemek ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu tür projelere önem veriyoruz" diyerek, sağlanan desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

BİLECİK’TE 54 ÇİFTÇİYE 4,6 MİLYON TL’LİK SULAMA DESTEĞİ

BİLECİK’TE 54 ÇİFTÇİYE 4,6 MİLYON TL’LİK SULAMA DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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