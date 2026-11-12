Söğüt'te su verimliliğine yatırım: 54 çiftçiye damlama borusu dağıtıldı

Söğüt ilçesinde kapsamlı damlama borusu dağıtımı

Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Çaltı Köyü'nde düzenlenen programda 54 çiftçiye damlama sulama borusu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 4.613.300 TL olarak kaydedildi ve 6 köyde kullanılmak üzere 923.200 metre damlama borusu dağıtıldı.

Dağıtımın kapsamı ve organizasyon:

Programda teslim edilen malzeme, kırsal alanda sulama altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor. Dağıtım törenine katılan Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, destek paketinin yerel üreticilerin tarımsal faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Teslimatlar, ihtiyaç ve kullanım önceliklerine göre belirlenen çiftçilere yapıldı.

Beklenen etkiler ve yerel hedefler:

Yetkililer, projenin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve tarımsal üretimde maliyet-etkinlik sağlanmasına yardımcı olmasını hedefliyor. Kaymakam Yayabaşı, "Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini desteklemek ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu tür projelere önem veriyoruz" diyerek, sağlanan desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

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