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Trabzonspor'da başantrenör değişikliği: Selçuk Ernak görevden ayrıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısındaki 91-72'lik yenilginin ardından Trabzonspor, başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını resmen ayırdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor'da başantrenör değişikliği: Selçuk Ernak görevden ayrıldı

maç sonucu ve kararın arka planı:

Trabzonspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısında oynadığı karşılaşmadan 91-72 mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuç, kulüp yönetiminin teknik kadroyu yeniden değerlendirmesine yol açtı.

kulüp açıklaması ve ayrılık bildirilmesi:

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak’ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kararın resmi ve kesin olduğu vurgulandı; bordo-mavili ekip, müsabakadaki 91-72'lik yenilginin ardından teknik sorumlulukta değişikliğe gittiğini duyurdu.

TRABZONSPOR BASKETBOL TAKIMI, BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA SABAH BC&#039;YE...

TRABZONSPOR BASKETBOL TAKIMI, BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA SABAH BC'YE 91-72 MAĞLUP OLDU. KARŞILAŞMANIN ARDINDAN BORDO-MAVİLİ KULÜP, BAŞANTRENÖR SELÇUK ERNAK İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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