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İdris Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon lira prim güvencesi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Şanlıurfaspor maçı öncesinde açıkladığı 1 milyon liralık galibiyet primini kulübe çek olarak teslim etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İdris Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon lira prim güvencesi

İdris Alan'ın vaadini yerine getirmesi:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Şanlıurfaspor maçı öncesinde açıkladığı 1 milyon lira tutarındaki galibiyet primini yerine getirerek kulübe destek sundu. Söz konusu katkı, Elazığspor yönetimi ve futbolcuların yaptığı ziyaret sırasında hazırlanmış çek olarak teslim edildi.

Ziyaret ve teslim töreni:

Elazığspor Yönetim Kurulu Üyeleri ile futbolcular, İdris Alan'ı ziyaret ederek prim desteğine ilişkin çekin takdim edilmesini sağladı. Teslimat töreninde söz konusu desteğin, kulübün hedeflerine katkı sağlamak amacıyla verilmiş olduğu vurgulandı.

Kulübün açıklaması ve teşekkürleri:

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Elazığspor’a gösterdiği ilgi ve hassasiyetin yanı sıra takımımızın başarısına katkı sunan bu anlamlı yaklaşımından dolayı, her koşulda ve her şartta Elazığspor’un yanında olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan’a teşekkür ediyoruz. Elazığspor’un hedeflerine ulaşması yolunda ortaya konulan bu birliktelik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

Kulübün duyduğu memnuniyet ve teşekkür, yerel dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi; bu adımın takımın moraline ve hedeflerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN 1 MILYON TL’LİK PRİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN 1 MILYON TL’LİK PRİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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