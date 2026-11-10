Bartın Kızılelma'da iki katlı evin çatısı küle döndü

Olay yeri ve müdahale:

Bartın'ın Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmayla yangına müdahale ederek alevlerin binanın alt katına ve çevreye sıçramasını önledi. Alt kat, odunluk olarak kullanıldığı için ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir yangını engelledi.

Maddi hasar ve ilk tespitler:

Olayda evin üst katı ve çatısı büyük oranda zarar görerek küle döndü. İlk belirlemelere göre yangında ciddi maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmininde bulundu.

Soruşturma ve alınan önlemler:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ve ilgili birimler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor; ekiplerin raporu yangının kesin nedenini belirleyecek. Köylüler ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için elektrik tesisatının ve odunluk gibi riskli depolama alanlarının düzenli kontrolünün önemine dikkat çekti.

BARTIN'IN KIZILELMA KÖYÜNDE CİHAN DEMİRHAN'A AİT 2 KATLI BETON BİNADA YANGIN ÇIKTI.