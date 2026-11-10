Ardahan-Ardanuç yolunda kara saplanan sürücü zorlu koşullarda kurtarıldı

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi, yüksek rakımlı kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç karayolunda, Bülbülan Yaylası'nın iç kesimlerinde aracı kara saplanan Ersin Kaya mahsur kaldı.

mahsur kalma ve kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen kurtarma çalışması başlattı. Karla kaplanan güzergâhta ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin müdahalesiyle Kaya'ya ulaşılarak güvenli bölgeye çıkarılması sağlandı.

bölgede durum ve ulaşım uyarısı:

Özellikle Sahara Geçidi ve çevresinde etkisini artıran kış şartları, görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda kar birikintilerine yol açtı. Yetkililer, Ardahan-Ardanuç güzergâhını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava şartlarında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ardahan'da karla mücadele ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerden hız ve takip mesafesi başta olmak üzere tedbirli davranmaları istendi.

ARDAHAN-ARDANUÇ YOLUNDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI.