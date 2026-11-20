Ücretsiz ring seferi detayı:

Adıyaman Belediyesi, 21 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Atatürk Parkı açılış törenine katılacak vatandaşlar için şehir içi toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

Belediye, açılışa katılmak isteyenler için Kent Meydanı'ndan hareket edecek araçlarla saat 12.30'da başlayacak ring seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Belirlenen noktalardan hareket eden araçlar, vatandaşları tören alanına ücretsiz taşıyacak.

Belediyenin çağrısı:

Yetkililer, Atatürk Parkı'nın açılış sevincini kent sakinleriyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek tüm Adıyamanlıları törene davet etti. Açıklamada, vatandaşların açılış alanına rahat ve kolay ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla bu desteğin sunulduğu ifade edildi.

Katılımcıların belirtilen noktada hazır bulunmaları ve sefer saatlerine dikkat etmeleri istendi. Belediye organizasyonu kapsamında yapılacak ring seferleri, törene erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, CUMARTESİ GÜNÜ (21 KASIM) GERÇEKLEŞTİRİLECEK ATATÜRK PARKI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLAYACAK.