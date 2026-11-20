Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, 29 Haziran günü Körfez Yeniyalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-100 yan yolda seyreden 41 BFE 397 plakalı motosikleti kullanan Bünyamin A., namazdan döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Ali Erdoğan Karlı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karlı yol kenarına savrulurken, sürücü Bünyamin A. motosikletiyle takla attı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki yaralıya da olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etti ve ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci ve son gelişme:

Hastanede süren tedaviye rağmen Ali Erdoğan Karlı, 144 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaralanmanın ciddiyeti ve uzun tedavi süreci, kaza sonrası sağlık müdahalelerinin kritik önemini bir kez daha gösterdi.

Motosiklet sürücüsü Bünyamin A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze ve yerel tepkiler:

Karlı'nın cenazesi, bugün Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mahallede ve yerel çevrede kısa sürede yankı buldu; kazanın olduğu güzergâhta trafik güvenliği ve yaya önceliği konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Yetkili birimler ve sağlık çalışanlarının ilk müdahalesi kaza raporlarının ve adli sürecin bir parçası olarak değerlendirilmeye devam edecek.

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