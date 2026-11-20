Asiye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Tuncay Yavuz tarafından anne ve babası adına yaptırılan Asiye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle resmen hizmete sunuldu. Yaklaşık bir yıl içinde inşaatı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan merkez, bölge sağlık altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tören ve katılımcılar:

Açılış törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hayırsever Tuncay Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarında kamu-hayırsever iş birliğinin yerel sağlık yatırımlarındaki önemi vurgulandı.

Yatırımın ayrıntıları ve yetkili konuşmaları:

Dr. Yasin Yılmaz, il genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek merkezin inşaatının bir yıl gibi kısa sürede tamamlandığını ve geçtiğimiz aylarda faaliyete geçtiğini söyledi. Yılmaz, ilde 130’un üzerinde aile hekimi ve yaklaşık 40 aile sağlığı merkezi olduğunu, yeni mahallelerde de hizmet ağını genişletmeye devam edeceklerini aktardı. Yeni binanın yapım sürecinde geçici olarak belediyeye ait bir binanın kullanıldığı da hatırlatıldı.

Hayırsever Tuncay Yavuz, açılışta duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bugün sadece bir binanın kapılarını açmıyoruz; insanlara dokunan, hastalara şifa olacak bir eseri hayata geçiriyoruz." Yavuz, eserin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Ercan Öztürk, temelinin yaklaşık bir yıl önce, 23 Ekim tarihinde atıldığını hatırlatarak projenin kısa sürede tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Milletvekili Ayşe Keşir ise sağlık ve eğitimde iş birliğinin önemine dikkat çekerek Düzce’nin hızlı büyümesi nedeniyle yatırımların devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentte her ay ya bir temel atma ya da açılış töreni gerçekleştirildiğini, Beyciler Mahallesi’nde de asfalt ve diğer düzenlemelerin sürdüğünü ifade etti. Vali Mehmet Makas ise kamu görevlilerinin vatandaşlara hizmet etmekle yükümlü olduğuna vurgu yaparak hayırsever aileye teşekkür etti ve inşaat kalitesine dikkat çekti; konuşmasında "Marifet iltifata tabidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Asiye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılışı yapıldı. Yeni merkez, bölge halkına birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaya başlayacak.

DÜZCE’NİN BEYCİLER MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İŞ İNSANI TUNCAY YAVUZ TARAFINDAN ANNE VE BABASI ADINA YAPTIRILAN ASİYE-TURGAY YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.