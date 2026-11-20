Eskişehir'de tapu sırasında sazan sarmalı iddiası

Eskişehir'de yürütülen bir taşınmaz satış işlemi sırasında taraflardan birinin 600 bin lira gönderdiği ve işlemin dolandırıcılık yöntemiyle sonlandığı iddiası, kentte alarmı yükseltti. Olay, Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü'nde devam eden satış sürecinde meydana geldi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre alıcı ve satıcı arasında toplam değeri 6 milyon 500 bin lira olan bir taşınmaz satışında anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri yürütülürken taraflardan biri, kendisini emlakçı olarak tanıtan ve Hasan ismiyle anılan şüpheliye 600 bin lira transfer etti.

Para hareketini ilk etapta anlamlandıramayan taraflar kısa süre sonra durumun olağan dışı olduğunu fark etti ve ihbarda bulundu. Yapılan ilk incelemede işlemin kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi.

Polis incelemesi ve tarafların başvurusu:

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde ve banka kayıtlarında inceleme yaptı. Çalışmalarda söz konusu para transferinin Hasan isimli şahsa gönderildiği tespit edildi. Alıcı ve satıcı, hukuki süreç ve şikayet için polis merkezine yönlendirildi.

Olayda kullanılan yöntemin temelinde aracılık kisvesiyle güven sağlanması ve tarafların bir araya getirilmesi olduğu kaydedildi. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken mağdurların yasal haklarını kullanmak üzere başvuruda bulunduğu bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE 6 MİLYON 500 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TAŞINMAZ SATIŞINDA KENDİSİNİ EMLAKÇI OLARAK TANITAN HASAN İSİMLİ ŞÜPHELİ, TAPU İŞLEMLERİ SIRASINDA 600 BİN LİRA TRANSFER EDİLMESİNİ SAĞLADI. PARA HAREKETİNİ ANLAMSIZ BULAN TARAFLARIN DOLANDIRILDIKLARINI FARK ETMESİ ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ.