çalışma ayrıntıları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesindeki Belediye Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, zaman içinde yağış ve araç trafiğinin etkisiyle kullanım ömrünü yitiren parke taşlarını söküp zemini düzenledikten sonra yolun tamamına 500 ton sıcak asfalt uyguladı.

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddeye çift kat halinde serim yapılan asfalt, hem araç hem de yaya trafiğinin daha güvenli ve konforlu biçimde gerçekleşmesini hedefliyor. Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı ve etaplı şekilde yürütüldü.

başkanın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin mahalle yaşamına katkısına vurgu yaparak, 'Manisa’mıza verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyor, halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Dutlulu ayrıca belediyenin 17 ilçede kesintisiz hizmet üretme taahhüdünü yineleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

sakinler ve esnafın tepkisi:

Yenileme çalışması mahalle sakinleri ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakini Mehmet Yiğit, eski yolun yağışlarda hem araçlar hem yayalar için tehlike oluşturduğunu belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti ve yeni asfaltın gündelik yaşamı kolaylaştıracağını söyledi.

Mehmet Şensoy ise parke taşlarının kullanışsız olduğunu, sıcak asfaltın araç kullanımı açısından rahatlık sağlayacağını ifade etti. Mahallede market müdürü olarak çalışan Engin Çetin de yağışlı günlerde taşlı zeminin işlerini zorlaştırdığını, asfaltla mal taşımada ve müşteri akışında iyileşme beklediklerini anlattı.

Gerçekleştirilen çalışma, bölgede sıkça yaşanan su birikintileri ve çukur sorunlarını hedef alırken, kısa vadede bakım maliyetlerini azaltması ve trafik güvenliğini artırması amaçlanıyor. Vatandaşların memnuniyeti, benzer çalışmaların diğer ihtiyaç duyulan noktalara da yayılma beklentisini güçlendiriyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE ÇUKURLAR VE BOZULAN PARKE TAŞLARI NEDENİYLE ÖZELLİKLE YAĞIŞLI HAVALARDA ULAŞIMIN ZORLAŞTIĞI BELEDİYE CADDESİ, 500 TON SICAK ASFALT KULLANILARAK YENİLENDİ.