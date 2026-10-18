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Adıyaman'da çatışmaya karıştığı iddia edilen kaçak yapılar yıkıldı

16 Ekim'de Adıyaman merkezde çıkan silahlı çatışmanın ardından, çatışmaya karıştığı öne sürülen kaçak yapılar yoğun güvenlik önlemleriyle yıkıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da çatışmaya karıştığı iddia edilen kaçak yapılar yıkıldı

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, 16 Ekim 2026 tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışma sonrası polis ekipleri bölgedeki müdahaleleri sonucu 38 kişiyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Yıkım çalışması ve güvenlik önlemleri:

Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen taraflara ait olduğu belirtilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkım çalışmalarında iş makineleri kullanılırken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri uygulandı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkım sırasında hem iş makinelerinin güvenliğini sağladı hem de olayla ilgili delil toplanmasına yönelik incelemelere devam etti.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve ifadelerin alınması işlemleri devam ederken, savcılık ve emniyet birimlerince yapılacak değerlendirmelerin ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

TARAFLARA AİT KAÇAK YAPILAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKILDI.

TARAFLARA AİT KAÇAK YAPILAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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