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Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Adıyaman'da 19 Ekim'de hastane caddesi yakınında çöpten beslenen kediye taş atan S.O. polis tarafından yakalandı; soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:32

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

olayın yaşandığı anlar:

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim günü Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yürüyüşte olan 1’i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanında yemekte olan bir kediyi fark etti. Görgü tanımlarına göre S.O. isimli kadın, yerden aldığı taş ile kediyi hedef alarak vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

güvenlik görüntüleri ve olayın yankıları:

Kayıtlarda, kedinin konteyner yanında yemek aradığı ve saldırı anının net biçimde görüldüğü belirtildi. Olayın sosyal medyada ve yerel çevrelerde tepki çekmesi üzerine yetkililer görüntüleri inceleyerek soruşturma başlattı. Olayın görgüye dayanan ayrıntıları ve kamera kayıtları, soruşturmanın ilerleyişinde delil olarak değerlendirildi.

polis müdahalesi ve adli süreç:

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırganın kimliği tespit edilerek S.O. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kadın hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmek üzere Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu ve yasal sürecin takip edileceğini belirtti.

Olay, kentte hayvan hakları ve toplum sorumluluğu gündemini yeniden öne çıkarırken, yetkililer vatandaşları benzer vakaları bildirmeye çağırdı.

ADIYAMAN’DA, BİR KAÇ GÜN ÖNCE ÇÖPTE KARNINI DOYURMAYA ÇALIŞAN KEDİYE TAŞ ATARAK VURAN KADIN ŞAHIS...

ADIYAMAN’DA, BİR KAÇ GÜN ÖNCE ÇÖPTE KARNINI DOYURMAYA ÇALIŞAN KEDİYE TAŞ ATARAK VURAN KADIN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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