Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde çıkan yangın

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi 3014 sokak adresindeki bir evde yangın çıktı. Olayın ilk aşamada doğal gaz sızıntısı nedeniyle çıktığı değerlendirilirken, olay yerinde yapılan diğer tespitlerde yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği yönünde bulgular olduğu bildirildi.

olaya müdahale:

Yangının evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve doğal gaz acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

yaralananlar ve inceleme:

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Olayın çıkış nedeniyle ilgili olarak ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA BİR EVDE DOĞAL GAZ SIZINTISI NEDENİYLE ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.