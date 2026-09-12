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Karabük’te alevler ormana sıçramadan durduruldu; yanıkları olan kaplumbağa koruma altına alındı

Kemal Oyman mevkiindeki örtü yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; ayakları yanan kaplumbağa ilk müdahalenin ardından veteriner kliniğine götürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük’te alevler ormana sıçramadan durduruldu; yanıkları olan kaplumbağa koruma altına alındı

yangın kısa sürede söndürüldü:

Karabük'ün Kemal Oyman mevkiinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözlerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

yaralı kaplumbağa ilk müdahaleyle kurtarıldı:

Yangın sırasında alevlerden etkilenen ve ayaklarında yanıklar oluşan bir kaplumbağa, söndürme çalışmalarına yardım eden bir genç tarafından fark edildi. Kaplumbağaya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Daha sonra hayvan, itfaiye ekiplerince alınarak veteriner kliniğine götürüldü ve tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkışıyla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, olay yerinde yapılacak araştırmayla yangının nedenini ve olası ihmalleri ortaya koymayı amaçlıyor.

KARABÜK’TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

KARABÜK’TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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