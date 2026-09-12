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Küçükçekmece’de yaya ile su tankeri çarpıştı: kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın su tankerinin altında kalarak olay yerinde öldü, sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece’de yaya ile su tankeri çarpıştı: kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de kazanın ayrıntıları

İstanbul Küçükçekmece, Sultan Murat Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın su tankerinin altında kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı sevk edildi. Ekipler kaza mahallinde müdahalede bulunup inceleme yaptı.

Soruşturma:

Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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