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Silivri'de yeni operasyon: Kozinoğlu soruşturmasında 9 kişi adliyeye sevk edildi

Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri adliyesine sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de yeni operasyon: Kozinoğlu soruşturmasında 9 kişi adliyeye sevk edildi

Silivri'de ikinci dalga operasyon

Soruşturma kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri adliyesine sevk edildi. İşlemlerin jandarmada sona erdiği ve şüphelilerin adliyeye yönlendirildiği öğrenildi.

Operasyon ve gözaltı süreci:

Yetkililer tarafından yürütülen operasyon, soruşturmanın yeni bir safhası olarak tanımlandı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki sorgu ve kimlik tespit işlemleri sonrasında ilgili birimlere teslim edildiği, adli sürecin bu aşamadan sonra adliyede devam edeceği bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi:

Olay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmayla bağlantılı olarak yürütülüyor. Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Bu çerçevede başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştirilmesi, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğine işaret ediyor.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin duruşma süreci ve soruşturmanın hangi aşamaya evrileceğiyle ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2&#039;nci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk...

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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