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Terörsüz Türkiye: çeyrek asrı bağlayan, geleceği inşa eden milat

Bakan Işıkhan, Yalova ziyaretinde terörsüz Türkiye idealinin çeyrek asırlık mücadeleyi taçlandırıp geleceğin güçlü Türkiye'sine milat olacağını vurguladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Terörsüz Türkiye: çeyrek asrı bağlayan, geleceği inşa eden milat

Işıkhan'ın Yalova programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova programı kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret ederek il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette partililere hitap eden Işıkhan, özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelere geniş yer verdi.

Terörsüz Türkiye vurgusu:

Işıkhan konuşmasında, ülkenin uzun yıllarını etkisi altına alan terörle mücadelenin geldiği noktayı özetleyerek, "Bunun en büyük örneği Terörsüz Türkiye adımıdır" dedi. Bakan, terörün "40 yılı aşkın" süredir ülke gündeminde olduğunu hatırlatarak bu sorunun "milli bir mutabakatla gündemimizden tamamen çıkartıldığını" söyledi. Işıkhan, bu gelişmeyi hem çeyrek asırlık mücadelenin taçlandırılması hem de "geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Teşekkür ve siyasi mesajlar:

Işıkhan, terörle mücadelede ve ülkenin bekasında katkısı olanlara özellikle değinerek, "başta Cumhur İttifakı ortaklarımız olmak üzere" Meclis üyelerine şükranlarını iletti. Cumhurbaşkanına ve AK kadrolarına da gecesini gündüzüne katan çalışmalarından dolayı minnettarlığını ifade etti. Konuşmasının devamında AK Parti'nin 25 yıllık hizmet dönemine atıfta bulunarak, "Elbette hâlâ çözüme kavuşturulmayı bekleyen birçok meselemiz var... ancak şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki çözümün adresi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Partidir" dedi.

Yalova teşkilatına çağrı:

Işıkhan, Yalova teşkilatına hitaben kadın ve gençlik kolları ile tüm teşkilat mensuplarına başarılar dileyip, çalışmanın önemini vurguladı. "Bu noktada Yalova'ya güveniyoruz. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte, tüm teşkilat mensuplarımızla, yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi çoğaltarak... çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle saha hazırlığını ve kararlılığı öne çıkardı.

Programın devamında Işıkhan, MHP Yalova İl Başkanlığı ve Yalova Valiliğini de ziyaret etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, &quot;TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ HEM ÇEYREK...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ HEM ÇEYREK ASIRLIK MÜCADELEMİZİ TAÇLANDIRAN HEM DE GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEK BÜYÜK BİR MİLATTIR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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