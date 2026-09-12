Söğüt'te 745 yıllık yörük buluşması kültürü geleceğe taşıdı

Binlerce yörük söğüt’te bir araya geldi:

Bu yıl 745. kez düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ikinci gününde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen gruplarını Söğüt'te buluşturdu. Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu ilçede düzenlenen törenler, hem protokol konuşmalarına hem de renkli halk gösterilerine sahne oldu. Hükümet Konağı önündeki programa Bilecik Faik Oktay Sözer, milletvekili Halil Eldemir, Söğüt kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt belediye başkanı Ferhat Durgut, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Protokolün vurguladığı ortak değerler:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut açılış konuşmasında, "745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç ve aynı birlik ruhuyla" ifadesine yer vererek, Söğüt'ün bir çadırdan obaya, obadan beyliğe ve oradan cihan devletine uzanan köklü bir tarihin merkezi olduğunu vurguladı. Durgut, Ertuğrul Gazi'den miras kalan değerlerin yalnızca tarihî hatıra olmadığını; birlik, kardeşlik, vatan sevgisi ve devlet şuurunun nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Bilecik Faik Oktay Sözer ise konuşmasında Yörüklüğün "sözünde durmak, paylaşmak, vefa, cesaret ve kardeşlik" anlamına geldiğini söyledi. Sözer, Söğüt'ün Yörükler için bir ziyaret noktası olmanın ötesinde ocak, ecdada vefa ve köklerle buluşma yeri olduğunu; çadırın dayanışma, kanaat ve misafirperverlik gibi değerleri temsil ettiğini ifade etti. Sözer ayrıca, burada kurulan çadırların, söylenen türkülerle ve aktarılan geleneklerle mirasın yarınlara taşınacağını dile getirdi.

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Kösen de konuşmasında, konfederasyonun adalet, bilim ve sevgi temelinde kültürü yaşatma misyonunu sürdürdüğünü anlattı. Kösen, 745 yıldır yaşatılan kültürel değerlerin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu ve kadim kültüre sahip çıkmanın küresel kültürel erozyona karşı önemli olduğunu belirtti.

Törenler, gösteriler ve kortej yürüyüşü:

Konuşmaların ardından program, yerel ve bölgesel halkoyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Ertuğrulgazi zeybek, Gaziantep, Kütahya, Bursa İnegöl ve Pazaryeri Günyurdu ekiplerinin sunumlarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği bir gösteri sundu. Gösterinin ardından Hükümet Konağı önünden mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne uzanan kortej yürüyüşü düzenlendi; yürüyüş sonunda protokol üyeleri türbe önünde 'Saygı Nöbeti' tutan Alplerin devir teslim törenini izleyip dua ettiler.

Gün boyu süren etkinliklerle kültür öne çıktı:

Programın ilerleyen saatlerinde karakucak güreş müsabakaları, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri gerçekleştirilecek. Etkinlikler boyunca kurulan çadırlar, sergilenen el sanatları ve çocuklara aktarılan gelenekler festivalin odağını oluşturdu. Yerel yetkililer, şenliklerin hem bölgesel kültürün yaşatılması hem de yeni kuşaklara aktarılması bakımından önemine dikkat çekti.

Tören ve gösteriler, Söğüt'teki toplumsal hafızanın canlı tutulduğunun ve Yörük geleneklerinin geniş katılımla kutlandığının somut bir göstergesi olarak kayda geçti. Organizatörler ve protokol üyeleri, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin birlik ve beraberliği güçlendirmesini dileyerek, etkinliklerin sürekliliğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN YÖRÜKLER SÖĞÜT'TE BULUŞTU