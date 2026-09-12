Kavşakta ihlal zinciri: kırmızı ışık kazası üç kişiyi hastaneye götürdü

Kavşakta kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, İzmir Bulvarı üzeri Otoban Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada üç araç birbirine çarptı. Olayda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı ve yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nden otobana giriş yapmak isteyen Ö.Ü. idaresindeki 17 AS 186 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İncirliova istikametinden gelen M.A. yönetimindeki 35 DAT 294 plakalı otomobil, ihlal yapan araca çarptı; aynı istikametten ilerleyen A.E. yönetimindeki 35 EA 9463 plakalı otomobil de zincirleme kaza nedeniyle olaya karıştı.

müdahale ve yolun açılması:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil çağrı merkezi aracılığıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri kavşağı bir süreliğine kapatarak güvenlik önlemleri aldı, bölge trafiği kontrollü şekilde yeniden düzenlendi.

görüntüler ve inceleme:

Kazaya karışan araçlardan birinin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, Efeler istikametinde seyir hâlindeki iki otomobilin yeşil ışıkta geçtiği sırada kavşaktan çıkan aracın çarpışma anı yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola dökülen yağ ve araç parçalarını temizlerken, ağır hasarlı araçlar çekicilerle kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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