Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde ulaşımda sıkıntıya yol açan Belediye Caddesi'ni baştan sona yeniledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman içinde yağışlar ve araç trafiği nedeniyle bozulan parke taşlarını söküp zemini düzenledikten sonra yola çift kat sıcak asfalt serimi yaptı.

Proje kapsamında yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddeye toplam 500 ton sıcak asfalt uygulandı. Çalışma, özellikle yağışlı havalarda yaşanan çukur ve bozulma kaynaklı ulaşım sorunlarını gidermeyi, araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefledi.

Amaç ve belediye açıklaması:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gerçekleştirilen çalışmayla ilgili olarak, 'Manisa’mıza verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyor, halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Dutlulu ayrıca çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Manisa’mızın 17 ilçesinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye ekledi.

Mahalle sakinleri ve esnaftan değerlendirmeler:

Yenileme çalışmasını gören mahalle sakinleri ve esnaf, eski yolun özellikle yağışlı günlerde hem araçlar hem de yayalar için ciddi zorluklar yarattığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakini Mehmet Yiğit, çukurlar nedeniyle birçok aracın ön takımının zarar gördüğünü anlatarak, 'Bu yol böyle daha güzel oldu. Karşıdan karşıya geçerken artık daha rahat edeceğiz' dedi.

Mehmet Şensoy eski yolun parke taşlarından oluştuğunu ve kullanışlı olmadığını belirterek, mevcut asfaltın hayatı kolaylaştıracağını söyledi. Mahallede market müdürü olarak çalışan Engin Çetin ise yağışlı havalarda ürün taşıma ve iş akışının zorluk çıkardığını, asfalt seriminin bu sorunu çözdüğünü belirterek Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.

Çalışma, cadde kullanıcılarının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı ve olumsuz hava koşullarında yaşanan aksaklıkları azaltmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri aynı standartta onarım ve yenileme çalışmalarının il genelinde sürdürüleceğini bildiriyor.

Çukurlu cadde 500 ton asfaltla yenilendi