Merz: "Rusya bu savaşı kazanamayacak"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 9. Almanya-Ukrayna Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını belirtti ve Almanya'nın desteğini sürdüreceğini vurguladı. Merz, "Çünkü biz halk için barışa yönelik çalışmalarımızı asla durdurmayacağız" dedi.

Enerji altyapısı ve yaklaşan kışın zorluğu:

Merz, Rusya'nın son dönemde enerji altyapısını, enerji santrallerini ve iletim hatlarını daha spesifik hedef almaya başladığını söyleyerek bunun Ukrayna halkını yıpratmayı amaçlayan "çok acımasız bir girişim" olduğunu kaydetti. Başbakan, önümüzdeki kışın Ukrayna için "çok zorlu, belki de bu savaşın en zorlu sınavı" olacağını belirtti ve soğuk aylarda halkı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Enerji alanında Almanya'nın desteğine dikkat çeken Merz, ülkesinin en büyük bağışçısı olduğu Ukrayna Enerji Destek Fonu aracılığıyla saldırıların etkisini hafifletmeye ve tedariki sağlamaya çalışacaklarını anlattı. Ayrıca kış hazırlıkları için son haftalarda ek yardımlar başlattıklarını söyledi.

Askeri yardım, şirketlerin rolü ve kalıcı destek:

Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya savunma, insani ve ekonomik yardımda kararlı destek verdiğini belirtti. Sağlanan desteğe örnek olarak hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, uzun menzilli silah sistemleri, topçu ve mühimmat teslimatlarını, uydu görüntüleme, iletişim, bakım ve servis gibi dijital hizmetleri saydı.

Alman şirketlerinin davranışına da dikkat çeken Merz, "Tek bir Alman şirketi bile Ukrayna'yı terk etmedi" dedi ve Ukrayna'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısının savaşın başından bu yana neredeyse 3 katına çıktığını aktardı. Merz, Almanya'nın Ukrayna'nın en güçlü destekçisi olduğunu ifade etti.

Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu zirvesine de atıfta bulunan Merz, "Barışa derinden bağlıyız" mesajını yineledi ve Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki yıl ve gerekirse daha sonra da gerekli askeri ve mali desteğin sağlanacağını, Avrupalıların adil bir barış ve kıta genelinde güvenlik için müzakerelerde birlikte çalışacağını belirtti. Merz, "Ukrayna'nın geleceği Avrupa'dadır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, 9. ALMANYA-UKRAYNA EKONOMİK FORUMUNDA YAPTIĞI KONUŞMADA, RUSYA'NIN UKRAYNA'DA ENERJİ ALTYAPILARINA YÖNELİK SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ.