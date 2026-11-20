Olayın özeti:

Gaziantep’in Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ş.T. isimli kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından arabasında bulunan pompalı tüfeki alarak sokağa çıkan kadın, etrafa bağırdı ve bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının sokakta bekleyip karşısındaki kişiyle tartışmaya devam ettiği, daha sonra silahla birkaç el havaya ateş ettiği görüldü.

Emniyet ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.

Adli süreç ve tutuklama:

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, 'şehir merkezinde silahlı tehdit ve huzuru bozma' suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Nizip'te pompalı tüfekle sokağa çıkıp havaya ateş eden kadın tutuklandı