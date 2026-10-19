Nutuk külliyatı dijital platformda: çok dilli yayın ve kapsamlı erişilebilirlik hedefi

Nutuk külliyatı dijital dünyaya taşındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altındaki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) tarafından hazırlanan Nutuk Külliyatı Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, projenin 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklendiğini belirtti.

Tanıtımda vurgulanan amaç, Nutuk'un yalnızca basılı metin olarak kalmayıp dijital teknolojiler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması oldu. Bu kapsamda hazırlanan nutuk.gov.tr adresli internet platformu erişime açıldı ve kullanıcılar Nutuk'u özgün diliyle, günümüz Türkçesi ve İngilizce olarak okuyabiliyor.

çok dilli erişim ve dijital işlevler:

Bakan Ersoy, Nutuk Külliyatı'nın Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Kazakça, Rusça, Urduca, Farsça ve Türkmence olmak üzere sekiz dilde hazırlandığını söyledi. Ayrıca projenin devam eden aşamalarında ana sayfada Türkmence, Kazakça, Almanca, Fransızca, Farsça, Urduca, Rusça ve İspanyolca dillerinin de açılacağından söz edildi.

internet platformu, metin ve multimedya içeriklerini birbirine bağlayan bir yapı sunuyor. Kullanıcılar metinden sese, sesten başka bir dile veya videodan yeniden metne geçiş yapabiliyor; eser içindeki bölümler arasında video ile atlamalar gerçekleştirilebiliyor. Nutuk’un ekindeki haritalar da interaktif olarak sunularak metinde geçen yer adları görsel haritalarla ilişkilendiriliyor.

kapsayıcılık: erişim için özel formatlar

Proje kapsamında Nutuk’un erişilebilirlik ilkesi ön plana çıkarıldı. Eser, Braille alfabesiyle üç cilt halinde basılacak, işaret diliyle hazırlanan videolar ve sesli kayıtlar kamuoyunun hizmetine sunulacak. Görme engelli vatandaşlar Nutuk’u Braille ile okuyabilecek, işitme engelli vatandaşlar ise işaret dili içerikleri aracılığıyla metni takip edebilecek.

Sesli kayıtların sunacağı farklı anlatım yolları sayesinde Nutuk’un tarihi anlatısına erişim çeşitlendirilecek ve metin-ses-görüntü bütünlüğü içinde zengin bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor. Ayrıca her dil için ayrı renklerin kullanıldığı ortak bir tasarım anlayışıyla özel baskılar ve yeni kapak tasarımları hazırlanıyor.

gelecek planları ve 100. yıl etkinlikleri:

Bakan Ersoy, Nutuk Külliyatı Projesi’nin 2026 tanıtımı ile sınırlı kalmayacağını, Nutuk’un okunuşunun 100. yılı olan 2027 boyunca çeşitli çalışmaların süreceğini aktardı. Ankara’da ve Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinde düzenlenecek konferanslarla Nutuk’un Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yeri ele alınacak.

Projenin ilerleyen aşamalarında mobil uygulama geliştirilmesi, platformun zenginleştirilmesi ve eserin sanal bir müze deneyimiyle buluşturulması planlanıyor. Bunun bir parçası olarak, metaverse (sanal evren) sergisi ve "100nc y1lda Atat1rk'ün Nutuk'u" başlıklı editoryal eserlerle bilimsel literatüre katkı sağlanması hedefleniyor.

ATAM tarafından hayata geçirilen bu çalışma, Nutuk’un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha erişilebilir, etkileşimli ve çağdaş bir yayın olarak sunulmasını amaçlıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA BAĞLI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ÇATISI ALTINDA YER ALAN ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ATAM) TARAFINDAN HAZIRLANAN NUTUK KÜLLİYATI PROJESİ İÇİN TANITIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.